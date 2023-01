NEDELJNI HOROSKOP: Ovan da se "prodrma", Djevice ne znaju gdje će prije, Škorpije nižu uspjehe, a vi?

Pročitajte nedeljni horoskop od 2. do 8. januara 2023. godine!

Izvor: Shutterstock/Paolo Gallo

OVAN

Nedeljni horoskop od 2. do 8. januara 2023. godine je u znaku neraspoloženja. Osjećate se bezvoljno, iscrpljeno i umorno, a to vam dodatno kvari raspoloženje jer ste uplovili u novu godinu. Primjećujete da su drugi poletni, dok vama fali motivacija. Pronađite hobi i poslušajte savjet starije ženske osobe, može da probudi u vama novu ambiciju. U ljubavi sve ide kako treba, ne zapostavljajte partnera koji vam pruža podršku. Očekujte bolji kraj ove nedelje. Najbolji dani biće vam petak i subota.

BIK

Vaš nedeljni horoskop vam savjetuje da ove dane iskoristite za posao! Ukoliko se odmah sada aktivirate, isplatiće vam se višestruko! Možete da očekujete novčani dobitak za trud koji ste ranije uložili, a novi vam svakako donosi ponude i posebne prilike. Takođe, za vas se raspituje osoba iz mjesta u kom živite, ali niste naročito srećni zbog toga. Imate burnu prošlost, dobro razmislite da li je vrijedno da se odnos ponovo pokreće. Najbolji dani biće vam ponedeljak i srijeda.

BLIZANCI

Emocije su u fokusu vašeg nedeljnog horoskopa. Želite da provodite što više vremena sa porodicom i to je odlična ideja. Ostavite obaveze po strani, predahnite ili organizujte zajedničko putovanje. Napunićete baterije, a nova energija može da privuče i neočekivanu promjenu na poslu. Moguće je da konačno dolazi rješenje za situaciju koja vas već neko vrijeme muči. Horoskop savjetuje da budete iskreni prema partneru i da ne donosite sami odluke koje treba da budu zajedničke. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.

RAK

Nedeljni horoskop od 2. do 8. januara 2023. godine vam predviđa konflikt sa bliskom osobom. Bilo da je riječ o poslovnom saradniku, članu porodice, partneru ili prijatelju, čuvajte se ishitrenih reakcija. Retrogradni Merkur može da donese neželjene posledice, potrudite se da ne pravite drastične promjene. Tokom ovih dana stiže jedno lijepo iznenađenje od osobe suprotnog pola! Uživaćete, da li je to nova ljubav na pomolu? Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

LAV

Ove nedelje ste napeti zbog finansijske situacije. Horoskop savjetuje da ne zaboravite da je januar najduži mjesec i da ne bi bilo loše da uštedite koliko možete. Mogući su i neplanirani troškovi, zbog čega nije pametno da trošite na nepotrebne stvari tokom ove nedelje. Izbjegavajte dalja putovanja. Kada je ljubavna situacija u pitanju, ne budite sebični i subjektivni. Pravilan ugao posmatranja problema mnogo toga rješava. Najbolji dani biće vam ponedeljak i nedelja.

DJEVICA

Početak nedelje donosi turbulentna dešavanja! Umjesto da ste fokusirani na posao, misli vam preplavljuje privatna situacija. Emocije su u fokusu, mnogo razmišljate i ne možete da prelomite. Pustite da se sve dešava svojim tokom, horoskop vas savjetuje da budete maksimalno iskreni. Prija vam popularnost koju imate, ali vodite računa da vam se ne obije o glavu. Možda ste pogrešno shvaćeni, očekuje vas ozbiljan razgovor sa osobom suprotnog pola. Najbolji dani biće vam petak i subota.

VAGA

Nedeljni horoskop od 2. do 8. januara 2023. godine vas savjetuje da ne obraćate pažnju na sitnice. Počela je nova godina, vrijeme novih odluka i zvijezde kažu da je najvažnije da budete odlučniji. Vaganje o detaljima može skupo da vas košta, rizikujete da izgubite sve što ste do sada gradili. Ovo je idealan period za promene na poslu, naročito za sve one koji su u potrazi za radnim mjestom. Prija vam solo status u ljubavi, strpite se još malo ako želite nešto ozbiljno. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

ŠKORPIJA

Ovu nedelju obeležiće rad, rad i samo rad! Postižete sjajne rezultate i koliko god budete iscrpljeni, želijećete još više. Vrijeme je da se opustite jer svi primjećuju koliki trud i napore ulažete. Škorpije, radujte se novčanim dobicima, jer one nedelje stižu zasluženo! Takođe, spremite se na nova poznanstva. Već neko vrijeme vas merka jedna osoba suprotnog pola, ne odbijajte izlaske sa prijateljima! Najbolji dani biće vam utorak i subota.

STRIJELAC

Vaš nedeljni horoskop vam savjetuje da prihvatite da ljudi imaju mišljenje koje se razlikuje od vašeg. Ništa nećete postići ako uporno pokušavate da ih navedete na svoju stranu. Ove nedelje će vam to donijeti previše stresa, odustanite. Budite spremni na saradnju sa kolegama, to je recept za uspjeh ove nedelje. Partner vam je podrška u svemu, ne uzimate to zdravo za gotovo. Pijte više tečnosti. Najbolji dani su vam ponedeljak i nedelja.

JARAC

Ove nedelje bićete okruženi ljudima od nepovjerenja. Obratite pažnju na to sa kim provodite vrijeme, da li je neko tu zbog koristi i kome se povjeravate. Spletke mogu ozbiljno da naruše vaš privatan život i unesu pometnju kada su poslovni planovi u pitanju. Stalno vam je u mislila osoba iz prošlosti koja zna sve vaše tajne. Ne ustručavajte se da je pozovete, prijao bi vam razgovor sa njom. Više spavajte. Najbolji dani biće vam četvrtak i petak.

VODOLIJA

Pretrpani ste obavezama, ali to vas ne spriječava da budete sjajno raspoloženi. Imaćete dosta prilika za druženje, a slobodni i za upoznavanje sa nekim u koga bi mogli da se zaljube. Poboljšava se i finansijska situacija, budite darežljivi i prema ljudima koje volite. Očekujte lepo iznenađenje krajem nedelje. Kada je zdravlje u pitanju, potrudite se da budete fizički aktivniji. Najbolji dani biće vam utorak i srijeda.

RIBE

Nedeljni horoskop od 2. do 8. januara 2023. godine vam savjetuje da uživate u iskazivanju emocija prema partneru i razgovarate o svemu, jer će to samo produbiti vaš odnos. Slobodni, ljubav je "iza ćoška", samo nemojte da sedite kod kuće čekajući je. Na poslu vas očekuje nekoliko izazova, ali srećom, vi znate kako da pobijedite u takvim okolnostima. Zdravlje vam je sjajno, idite preventivno kod zubara. Najbolji dani biće vam srijeda i nedelja.