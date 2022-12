REDITELJKA FILMOVA ZA ODRASLE OTKRIVA KOJE BI TREBALO DA GLEDATE! Žarko sam želela da snimim samo jedno - to me UZBUĐUJE

Rediteljka filmova za odrasle otkrila je kakve filmove pravi, ali i kakve bi trebalo da gledamo...

Erika Last (45) u industriji za odrasle radi skoro 20 godina, a iz Velike Britanije se preselila u Barselonu kako bi studirala režiju, uporedu radeći u jednoj marketinškoj agenciji. Vremenom je napredovala i došla do pozicije producenta i reditelja. Za britanske medije eksluzivno je otkrila kako je započela svoj put u famoznoj industriji za odrasle, ali i kakvi filmovi za odrasle bi trebalo da budu.

"Kada sam dobila zadatak da napravim kratki film, osetila sam da je ono što želim da uradim jeste da snimim e*otski film. Želela sam da napravim eksplicitan film koji izražava moje vrednosti, pokazujući da je i žensko zadovoljstvo važno", započela je ona.

"Kada sam bila mlada, po*nog*afija je postojala i bila je veliki deo života ljudi, ali nije bila deo masovnih medija kao danas. Kao i svaka mlada osoba, borila sam se sa svojom intimnošću i gledala sam je da shvatim stvari o sebi i da vidim kako to rade drugi ljudi. Mislim da je to jedan od ključnih razloga zašto sam odlučila da se bavim ovim poslom i počnem da pravim svoje filmove. Prvi put kada sam gledala film za odrasle osetila sam uzbuđenje, ali i razočarenje – to nije bilo ono što sam očekivala. Želela sam više intimnosti i manje lažne glume", objasnila je Erika.

Još jedna rediteljka filmova za odrasle, Inka Vinter (43), od 2017. godine radi u ovoj inudstriji i uglavnom je posvećena pravljenju erotičnih filmova isključivo za žene i pokušava da odgovori na pitanje šta se dešava kada žene požele nešto više od "dobrog braka". Upravo to može da se vidi u njenim filmovima - iskrenost i emocije. Kako je i sama rekla dve glavne uloge su se zaljubile na njenom setu i sada su verene.

Stručnjaci su već nekoliko puta upozoravali na zavisnost od po*nog*afije. Preterano gledanje filmova za odrasle može da nanese štete ljubavnom životu, jer ljudi svoje veštine ne mogu da poistovete sa umećem koje izvode glumci.