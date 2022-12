AKO PRIMJETITE OVO KOD PARTNERA, SIGURNO VAS VARA! Privatni detektiv otkrio sve fore - 4 znaka su KLJUČNA da otkrijete!

Privatni detektiv otkrio je kako istražuje prevare, ali i na koje sve načine partneri kriju svoje afere

Izvor: Shutterstock

Nevjerstvo je jedna od najbolnijih stvari u ljubavnom odnosu sa kojom se suočavaju brojne žene, ali i muškarci - ako ne i najbolnija. Dovoljan je samo mali osećaj da vam partner nešto prećutkuje ili krije i već ste u problemu... A poslednja mjera na koju se neki odlučuju jeste angažovanje privatnog detektiva.

Upravo je jedan privatni detektiv iz Velike Britanije, koji je želio da ostane anoniman, otkrio na koji način istražuje prevare, ali i na koje sve načine partneri kriju svoje afere.

Nakon što se susreo sa jednim incidentom - pokušajem krađe - odlučio je da se zapita šta je to što kod ljudi izaziva nasilničko ponašanje. Studirao je kriminalističku psihologiju, profilisanje i forenzičku psihologiju i kako je i sam rekao, većina ljudi misli da je biti privatni detektiv glamurozno, ali je u stvarnosti neuporedivo drugačije nego što se to prikazuje na filmovima i TV-u generalno.

"Ponekad znam satima da sedim u autu. Mnogo vremena se takođe troši na pretraživanje po Internetu i traženje dokaza za klijenta. Ali to je takođe ispunjavajuće jer je svaki dan drugačiji i svaki ishod varira, i mislim da je to ono što me uzbuđuje", rekao je on, a zatim nastavio.

"Uobičajeni slučajevi koji se obično pojavljuju u mom poslu odnose se na nevjerstvo, nestale osobe ili traženje da izvršim provjeru prošlosti. Glavni način na koji bih obično pratio nekoga je postavljanje tragača na njihov automobil. Obično to ne radim sam jer sam angažovao tim da mi pomogne, ali pratim ljude i pješke kada ne putuju kolima", otkrio je ovaj privatni detektiv.

Izvor: Shutterstock/Photoroyalty

Prema njegovom iskustvu, čini se da je nevjerstvo uobičajen problem koji se pojavljuje. On je takođe otkrio i koji to znaci kod partnera ukazuju da vas vara:

iznenadno vođenje računa o svom izgledu

promjena načina oblačenja

mršavljenje

sakrivanje mobilnog telefona

A još jedan uobičajeni znak upozorenja koji je ovaj privatni detektiv preko svojih klijenata otkrio jeste da njihov partner "nabacuje" osjećaj krivice zbog njihovih optužbi za varanje.

"U nekim okolnostima, osoba koja vara može da se svađa sa svojim partnerom ili da glumi žrtvu. To bi im pomoglo da izađu iz kuće kako bi se vidjeli sa ljubavnikom, odn. ljubavnicom. Praktično, dok istražujem, ako vidim da je neko više puta brisao svoju istoriju pretrage, to je veliki znak upozorenja na nevjerstvo. Imao sam slučaj da je žena posumnjala da je muž vara, a on se odao tako što je otišao na isto mesto u isto vreme sa suprugom svog komšije, što mi je veoma olakšalo praćenje", otkrio je detektiv još jednu od pikanterija, a zatim objasnio da se njegovo istraživanje završava onda kada sve prikupljene dokaze preda klijentu i pusti ih da sami donesu sud.

"Tri mejseca nakon što predam dokaze, obično kontaktiram svoje klijente da vidim da li su dobro. Ne želim da se osećaju kao da sam im dao šokantne informacije i ostavio ih da sami shvate. Uvijek mogu da razgovaraju sa mnom i razjasne šta misle i takođe vide šta ja mislim. Ovo je od pomoći i mojim muškim i ženskim klijentima u svim situacijama. Jedna žena za koju sam radio otkrila je da njen muž ima posao o kome ona ništa ne zna, tako da se ne dešava samo nevjerstvo", rekao je on za kraj.