LEKARI OTKRILI IZNENAĐUJUĆI EFEKAT OMILJENE SALATE SRBA: Što je više jedete, videćete razliku - OVO NAM JE TREBALO!

Najnovije istraživanje otkrilo je kako turšija utiče na zdravlje.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Namirnice koje nastaju fermentacijom poput kiselog kupusa, turšije, jogurta, kefira, smatraju se zdravom hranom. Spremanje turšije i kiseljenje hrane jedan je od najstarijih načina konzerviranja i čuvanja hrane. Turšija obnavlja narušeni balans bakterija u crevima, poboljšava metabolizam, probavu, imunitet, reguliše krvni pritisak i holesterol, ublažava kožne probleme i poboljšava raspoloženje...

Prednosti je mnogo. Ipak, najnovije istraživanje došlo je do iznenađujućeg efekta turšije. Ne samo da može da smanji stres jer deluje umirujuće na vaše živce, već poboljšava i san. Lekari su podelili učesnike u dve grupe koje su poštovale različite dijete. Prva je prešla na ishranu koja je pratila piramidalnu šemu, a druga je zamoljena da jede "psihobiotsku dijetu" koja uključuje veliku količinu prebiotičke i fermentisane hrane.

Druga grupa je morala strogo da se pridržava dnevnog jelovnika koji se sastojao od dve do tri porcije fermentisane hrane. One su uključivale kiseli kupus, kefir i turšiju. Nakon toga, ova grupa je jela pet do osam porcija žitarica i šest do osam porcija voća i povrća koje je bogato probiotičkim vlaknima. One su uključivale jabuke, banane, kupus i luk.

Iako su obe grupe primetile da im se san poboljšao, rezultati su pokazali da su učesnici koji su jeli psihobiotičku hranu takođe doživeli smanjenje količine i intenziteta stresa pod kojim su možda bili u to vreme. Osim toga, nivo percipiranog stresa išao je sve niže što je učesnik više pratio psihobiotičku ishranu, koja uključuje mnogo turšije.

O turšiji je jednom prilikom govorila i nutrcionistkinja Tanja Olajdžija.

"Domaća turšija je fantastičan izvor vitamina i vlakana i pravi potrebnu ravnotežu na, u ovo doba godine, često preobilnim trpezama. U procesu fermentacije povrće dobija i dodatne vitamine, te je tako turšija izvor vitamina K, B vitamina, naročito važnog i retkog u biljnoj hrani, B12. Osim toga, turšija je pravo bogatstvo probiotskih kultura koje čine čuda za naš digestivni trakt - olakšavaju varenje, sprečavaju konstipaciju, gasove i nadimanje. Prirodni probiotici postaraće se i za jačanje našeg imunog sistema, uravnotežiće nivo holesterola i delovati preventivno na kancer debelog creva i druge hronične bolesti", objasnila je Olajdžija.