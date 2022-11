MNOGI NE ZNAJU NI ŠTA SU VURDA I URDA, A KAMOLI RAZLIKU! Dr Voja - ublažava brojne probleme, a jedna je SUPER DIJETALNA!

Znate li šta su vurda i urda i da li razumete razliku između njih?

Izvor: TV Prva/screenshot

Vurdu mnogi nazivaju i urdom. Vurda i urda nisu isto, iako ljudi uglavnom misle da je reč o istoj vrsti sira. Urda pomalo liči na sitan sremački sir i mnogi znaju da je prava riznica proteina, dok je vurda pravo astronomsko otkriće 21. veka. Urda je sir dobijen iz surutke i sadrži najviše albumina i globulina iz nje. Pomalo liči na sitan sremački sir, ali nije toliko masan i više je grudvast i suv.

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić gostovao je u "Jutru" na Prvoj i tom prilikom otkrio sve blagodeti mlečnih proizvoda: ko najviše treba da jede urdu i vurdu, čime sve raspolažu i ističe da jednu vrstu obavezno treba davati deci uz obroke.

"Sigurno ste videli da u gazi postoji grudva sira, a dole se nešto cedi. Znači, ukešeljen izgrudvan sir, to je urda, gde se dole cedi surutka. Dakle, mast, proteini i aminokiseline su u urdi i ona je izuzetno jaka i hranljiva. Urda je prepuna vitamina. To je samo oceđena surutka sa laktozom koja se fermentira na bazi dodatka limunske kiseline. Nije masna, puna je minerala i osvežavajuća je, a relativno nisko kalorijska. Ako vam ponude urdu, znajte da je to ekvivalent sremačkog sira", rekao je dr Perišić i dodao:

"Ima dobre proteine, albumin i globulin su proteini surutke. Bez masnoća je. Oni koji imaju nadimanje posle mleka, grčeve, koji su bolesni, imaju hepatitis, oni treba da jedu urdu. Lako je svarljiva i brzo oporavlja. Ona je dijetalni preparat od surutke. Ne može dugo da stoji. Ona je grudvasta jer nema masti. Mast čini da ona ne može lako da se maže. Ko ima bolesnu jetru i probavu, obavezno da jede urdu. Odlična je za decu, bolje nego puter. To su proteini koji modificiraju naše raspoloženje. Urda je varijanta sremskog sira na naš način, napravljena od mleka koje je obrano", objasnio je gastroenterolog.

Kada govorimo o vurdi, u našim krajevim obično postoje dve vrste. Sveža ili mlada se konzumira odmah nakon ceđenja kiselog mleka, a stara stoji 3 do 4 nedelje i obično je slažu sa paprikama da bi dobila kiselkast ukus. Za mnoge je ovo jedan od najboljih domaćih specijaliteta. Vurdu ne možete da kupite u marketima, ali moguće je da je nabavite u nekim lokalnim prodavnicama ili u seoskim domaćinstvima.

"Što je vurda starija, mnogo je ukusnija. Vurda je kompletno mleko koje je isfermentisano, ima laktoze, proteina, lipida. Vurda je za doručak, ako hoćete dete da nahranite sa dosta masti i proteina, dajte mu vurdu. Petog, šestog dana izvucite crvenu kiselu papriku i stavite u sredinu vurdu, ona će da ispusti dosta vitamina C. To daje posebnu draž vurdi. Vurda jeste jaka. Tri puta nedeljno mogu svi da je jedu, pogotovo oni koji su vrlo aktivni, koji se stalno kreću negde. Vurda se meni lično više sviđa", rekao je dr Perišić i objasnio zašto se ne može tako lako naći u Srbiji.

"Pojavljuje se u nekim samoposlugama, ali ne toliko mnogo, jer potrošnja treba da bude veća. Ako vidite vurdu, obavezno je uzmite. Vurda mora da se pravi u glinenim sudovima, to je problem, zato ne može tako lako da se nađe", objasnio je gastroenterolog.