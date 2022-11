LEKARI O ČAČANINU KOJI JE UMRO TOKOM SE*SA: Najedu masne hrane, uzmu pilulu, a ne znaju šta je to za EREKCIJU

Kardiolog i urolog goorili su o muškarcu iz Čačka koji je umro tokom seksa i objasnili šta predstavlja najveću opasnost.

Izvor: TVPrva/Screenshot

Muškarac iz Čačka preminuo je tokom intimnog odnosa u hostelu, a kako je do ovog nesrećnog slulaja došlo, kako intimni odnosi utiču na srce i da li lekovi za potenciju mogu i za koga da budu opasni, govorili su u Jutarnjem programu na TV Prva kardiolog i pomoćnik direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i urolog dr Vladimir Kojović.

"Ovo što se desilo u Čačku je vrlo čest slučaj. Seks je naša fiziološka potreba, ali postoje situacije kad se ovaj odnos iskomplikuje i završe se fatalno. U osnovi svega je erektilna disfunkcija. To je jedan od problema koji onda vodi ka upotrebi određenih lekova i drugih problema", rekao je kardiolog dr Tasić i upozorio jednu grupu građana na preventivu pre stupanja u seksualne odnose.

"Starije osobe i one preko 50 moraju da provere zdravstveno stanje, da pričaju sa urologom o bezbednosti seksualnog odnosa. Trećina uzroka erektilne disfunkcije je kardiološkog porekla, trećina je urološkog i trećina je psihiloškog. Postoje kombinacije neka od ta tri i zato je jako važno da lekar proveri zdravstveno stanje i da proceni da li će biti komplikacija", napominje kardiolog.

Opasnost od novih lekova

Dr Tasić je upozorio i na opasnost od unosa novih lekova, suplemenata i sredstava koji liče na suplemente a koji se uzimaju za potenciju. Mladi ih često uzimaju verujući da će tako poboljšati kvalitet seksa, a da ne postoji problem erektilne disfinkcije. I tada nastaju problemi.

"Mladi su počeli da gutaju pilule za impotenciju, misleći da će da im to poboljša kvalitet i kvantitet seksa, a to je veoma opasno jer i zdravi mladi ljudi moraju da se pregledaju da se vidi da li postoji neki potencijalni problem."

A da li postoje kategorije ljudi koji i bez uzimanja lekova za potenciju su u riziku tokom intimnog odnosa. Šta za njih može da bude fatalni okidač?

"Mnogo više ljudi umre tokom seksa bez uzimanja ovih lekova. Seks je zahtevan fizički i psihički čin, dolazi do raznih pojava kao što je porast krvnog pritiska, povećanja srčane frekvencije, uzbuđenja, itd... Kod onih koji imaju koronarnu ili cerebrovaskularne bole koji dalje mogu da dovedu do infarkta i šloga, a koju mogu i ne moraju biti fatalni. ALi, kardiovskučarni bolesnici se paze, kao što ne idu na vrh Avale peške, jer znaju da će 'dušu da ispuste', dok drugi uzimaju na svoju ruku ove lekove, ne obazirući se na nuspojave, i praktično dožive nešto na šta nisu spremni. I to je najčešći problem."

Sa urološke strane, šta može da bude uzrok fatalnog ishoda tokom intimnog odnosa?

"Za taj konrektno slučaj je teško utvrditi. Može da bude kardiološki problem, ali primena lekova može značajno da doprinese fatalnom ishodu", kaže urolog dr Vladimir Kojović i napominje da ove lekove za potenciju nikako ne treba uzimati na svoju rku.

Kod nas se oni prodaju bez recepte, što nije slučaj nigde u Evropi.

"To su vazoakivni lekovi koji utiču na krvne sudove, ali ne samo u penisu, već celom telu i zbog toga postoji rizik od komplikacije, pa i fatalnog ishoda."

Ko bi posebno trebalo da vodi račna?

"Prvenstveno pacijenti koji imaju arnginu pektoris, neregulisan pristisak, nekontrolisane aritmije ili su imali moždani ili srčani udar, za njih su ovi lekovi kontraidikovani. Pre upotrebe treba da posete lekara. Erektilna disfunkcija je signal prediktor problema sa srcem. Krvni sudovi u penisu su nogo mnje nego krvni sudovi u srcu, ali to je praktično jedan organ i prvo će da stradaju sudovi u penisu, i vrlo je verovatno da će doći do problema sa srcem, a možda i moždanom cirkulacijom", kaže urolog i još jednom napominje da svi koji imaju problema sa erektičnom disfuncijom bi trebalo redovno da idu kod kardiologa.

"Preko 50 odsto muškaraca nakon 40. godine ima problema sa erekcijom. To nisu uvek organski problemi, vrlo često su psihološki, stres, hromonski, lipidni status...", kaže dr kojović i napominje da pre primene lekova svakako treba uraditi analaize da se vidi uzrok, a nekad i promena načina života, smanjenje alkohola, cigareta može da reši problem erektilne disfinkcije.

Lekari ističu da mnogi pokušavaju da sakriju problem sa impotencijom i erektinom disfinkcijom, pa piju te lekove na svoju ruku, a moraju da shvate da je neophodno da se otklone uzroci koji su do njih doveli, a to su pušenje, previće vremena provedenog u sedećem položaju, ishrana, alkohol...

"Tri naučnika su dobila Nobelovu nagradu jer su 1998. godine pronašli uzrok erektilnih problema, a to je azotmonoksid. On se nalazi u endotelu krvnih sudova i lučenje te supstance ih. Ako ih imate tu supstancu više, omogućavate da dođe krv u polni organ i da se seksualni odnos izvrši. Postoji gomila čajeva, džemova i prirodnih preparata u čijoj osnovi je ta supstanca i koji treba da je podgnu na viši nivo i omiguće normalan seksualni odnos. A to je ono što narod neće. Oni hoće da popiju taj lek, dođu petak subota, oni ga uzmu, prođe nedelja, svi su srećni, idemo dalje a zdravlje se kruni...Da biste imali dobro zdravlje morate da ulažete u sebe", napominje kardolog dr Tasić.

A da li mogu da pomognu neke namirnice koje su u narodu poznate kao pomagači potencije, poput meda, oraha...?

"Pomažu neko određeno vreme. Ali naviše kod erektilne disfinkcije pomaže fizička aktivnost, pravilna ishrana, meditenska na primer", kaže urolog i napominje da se naši ljudi najedu masne hrane, pa se čude što imaju problem. Prvo treba probati s prirodnim lekovima, a onda tek tražiti medicinska sredstva.

"Cink, soda bikarbona, ima raznih džemova, čajeva, mnode stvari ljzdi koriste. Ali treba imati na umu da je mozak tu najvažniji. Možete da se ostarate da kardiološki budete zdravi i u dobrom stanju, ali ako mozak neće – džabe", kaže dr Tasić.

"Erektilna disfunkcija je ozbiljan problem, muškarci boluju, a žene pate. Nasilje u porodici, agresivnost, veliki deo tih pojava ima kore u erektilnoj disfinkciji. Ubeđen sam i da se ratovi vod zbog toga, što neko nema dobar seksualni život", objašnjava urolog dr Kojović i dodaje:

"Adolf Hitler je imao urođenu anolaliju penisa i jedan nespušteni tstis. Vrlo verovatno da su milioni ljudi platili glavom zbog njegovih genitalnih pronlema. I osnovi svega je kompleks", napominje urolog i dodaje da postoji savremeno rešenje a osobe koje imaju erektilnu disfinciku, a to su penilni implanti.

"Pacijentima koji ne mogu da uzimaju lekove zbog raznih bolesti, savetujemo penilne implante, koji se ne vide, manje neželjenih efekata imaju... Uz njih mogu da imaju erekciju bez lekova, rezultati su dobri. Ako sve prođe kako treba, operacija i postoperatibni tok oni imaju doživotnu mogućnost za seksualne odnose", ističe dr Kojović.