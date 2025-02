Ovo su prijatelj i prija Cece Ražnatović: Posjeduju veliko bogatstvo, pričalo se da je došlo do velike svađe

Nemanja i Anastasija započeli su vezu 2022. godine, a u avgustu 2023. su se venčali u tajnosti, nakon čega je porodica pod lupom javnosti.

Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic

Mlada muzička zvijezda Anastasija Ražnatović udata je za fudbalera Sevilje, Nemanju Gudelja. Ovim brakom, porodica mladog sportiste dospjela je pod pažnju medija i javnosti.

Nemanja potiče iz sportske porodice, njegovi roditelji su Olivera i Nebojša Gudelj. Iako se rijetko pojavljuju u javnosti, poznato je da je Nebojša bio profesionalni fudbaler. Karijeru je započeo u trebinjskom Leotaru, a zatim je igrao za beogradski Partizan, španske klubove Logronjes i Leganes, te holandsku Bredu, gdje je proveo devet godina i odigrao oko 300 utakmica.

Karijeru je završio 2006. godine u Sparti iz Roterdama. Nakon aktivnog igranja, Nebojša je ostao u fudbalu kao tehnički direktor kineskog kluba Dalian Istar H&C.

Porodica Gudelj preselila se u Holandiju tokom Nebojšine karijere, gdje je Nemanja započeo svoje fudbalske korake u NAC Bredi. Njegov mlađi brat, Dragiša, takođe je fudbaler, dok je sestra Vanja manje prisutna u javnosti. Zanimljivo je da je Nemanjin stric, Vladimir Gudelj, bio uspješan fudbaler u Španiji i trenutno je sudija u Selti iz Viga. Porodica je veoma imućna i posjeduje nekoliko nekretnina.

Podsjetimo, Nemanja i Anastasija započeli su vezu 2022. godine, a u avgustu 2023. vjenčali su se u tajnosti u manastiru Rajinovac.

Fotke sa tajnog vjenčanja Anastasije i Nemanje:

Iako porodica Gudelj rijetko daje intervjue, poznato je da je Olivera stub porodice, podržavajući Nebojšu tokom njegove karijere i odgajajući njihovu djecu.

U par navrata se pričalo da je došlo do svađe u porodici, naročito nakon izostanka porodice sa porodične slave Ražnatovića, ali su to samo bila nagađanja. Anastasija je u jednom periodu bila u lošim odnosima sa svekrvom, ali i to se sredilo na kraju.