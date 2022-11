MORAŠ DA SE OPEREŠ, DLAČICE UKLONI, STAVI ŠMINKU... Žena očajna zbog spiska pravila za BOLJI SE*S - Je l' ovo NORMALNO?!

Žena se požalila na spisak pravila za kvalitetniji seks koji je dobila od muža.

Izgleda je neko "novo doba" došlo kad sve više ljudi od svojih partnera dobija spisak pravila. To se dogodilo izvesnom Goranu koji je potpisao sumanuti predbračni ugovor, a sada je na red došla anonimna žena. Ona je od muža dobila spisak pravila za "kvalitetniji seks" koji je objavila na internetu i zatražila mišljenje od ljudi.

Ona je objasnila da njen suprug želi da poboljša njihov seksualni život, ali da se ona veoma loše oseća zbog spiska pravila, a i zbog nejgove želje za boljim seksom. Istakla je da joj je suprug naglasio da se ona ne trudi dovoljno, zbog čega on ima poteškoća sa postizanjem erekcije.

"Rekao je da želi samo nekoliko osnovnih stvari kako bi seks bio bolji. Kaže da to ne očekuje baš svaki put, ali da se potrudim da bude često", napisala je žena, ističući da su zahtevi uključivali "malo šminke", da "kosa ne izgleda neuredno", da "nema dlačica na intimnoj zoni", da se "pre seksa opere".

"Da li je razumno očekivati ​​ove stvari od nekoga pre seksa? Da budem iskrena, ne znam da li je u redu da ja moram sve te stvari da radim samo kako bih imala seks, a sa druge strane, jasno mi je da se seks temelji na privlačnosti, tako da ispada da sam lenja jer ne želim da radim sve ovo. Takođe, pokušavam da zatrudnim i da budem iskrena, to me iscrpljuje i jednostavno me nervira da se još dodatno opterećujem sa seksom", napisala je, ističući da ne želi da čita odvratne komentare o njenom mužu jer ne želi da ga ismeva.

"Iskreno me zanima da li se ljudi toliko trude oko seksa i da li su zahtevi koje sam navela OK?", pitala je.

Usledili su brojni komentari, a mišljenja su podeljena.

"O Bože, ako radite na bebi i imate ovakve probleme pre deteta, ne mogu da zamislim koliko će vaš seksualni život trajati".

"Zvuči kao da on ne želi da se fokusira na svoj problem, pa je 'lopticu' predao vama, i to sa svojim smešnim zahtevima koje nikada nećete moći da ispunite, tako da može vas da okrivi za svoj problem umesto da preuzme odgovornost za sebe".

"Da me muškarac zamoli da obrijem stidne dlake i našminkam se pre seksa, uradila bih to".

"Ne bih imala dete sa ovim muškarcem", "Mislim da je tuširanje pre seksa osnovno", "Tako je, čistoća je osnovni uslov", glasili su komentari.