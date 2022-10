VIJAGRU KUPE NA CRNO ZA 2 €, A NE ZNAJU ŠTA SU UZELI: Urolog upozorio – Ovi muškarci ni slučajno da MASTU**IRAJU!

Dr Aleksandar Milošević govorio je o opasnostima od ljekova za potenciju, a otkrio i ko ne smije da se samozadovoljava!

Izvor: YouTube/screenshot/K1 televizija

Statistike pokazuju da je sve više muškaraca koji uzimaju "pomagala" za postizanje erekcije i poboljašnje intimnih odnosa. Nekada su ovakve pilile bile popularne među starijom populacijom, a sada ih sve više uzimaju i mladi. Koliko je potražnja za ovakvim preparatima u porastu, svjedoči i činjenica da posljednjih godina masovno dolaze iz Egipta u Srbiju i to nelegalno, a posebno vijagra.

Kako se ispostavilo, u Egiptu mogu za "male pare" da se kupe ovi preparati i to bez recepta. Vijagra košta svega dva eura, pa su mnogi Srbi riješili da naprave zalihe "zlu ne trebalo". Nije ni mali broj onih koji ove pilulice preprodaju, što se može vidjeti po sve većem broju oglasa.

O ovoj temi i kako vijagra i njoj slični ljekovi utiču na intimne odnose i seksualnost kod muškaraca, govorio je u Jutarnjem programu na TV Pink urolog dr Aleksandar Milošević.

Urolog smatra da je seksualna energija najveća životna energija, i kada tu zaškripi, odmah se javlja potreba za medikamentima. Još od devedesetih godina prošlog vijeka se razvijaju ovakve pilule za muškarce, dok za žene se na ovoim preparatima radi tek posljednjih deset godina.

"Ono što je danas najviše narušeno je komunikacija", rekao je dr Milošević i dodao da je seksualna energija sa ovim ljekovima doprinijela da se patologija potpuno promeijni.

"Muškarci postižu erekciju, a ne mogu da dođu do ejakulacije bez masturbacije", kaže doktor.

Lek u određenim zemljama, kao što je Egipat, može da se koristi bez kontrole i nadzora, što je opasno, navodi dr Milošević.

"Imamo sve više problema u seksualnoj funkciji, komunikaciji, a o tome govori i bijela kuga. Ono što se često dešava, jesu parovi pacijenata koji ne mogu da obave seksualnu radnju. Uz vijagru muškarac koristi drogu ili kokain", dodao je on i objasnio da pacijenti koji doživljavaju erekciju ali ne i ejakulaciju, nikako ne smijeju da masturbiraju. A ako to i rade, obavezno da to bude uz partnerku, upozorio je.