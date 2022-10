AKO GLAVOBOLJA NE PROLAZI I PORED LEKOVA, HITNO KOD NEUROLOGA: 6 simptoma bolesti mozga koje mogu da budu SMRTONOSNE

Saznajte kojih 6 simptoma ukazuju na ozbiljne bolesti mozga, a koje mogu da budu smrtonosne. Glavobolja je jedan od njih!

Neurolog Đordano nazvao je glavobolju i probleme sa govorom simptomima opasne bolesti mozga

Džejms Džordano, profesor biohemije neuronauke u Medicinskom centru Univerziteta Džordžtaun, naveo je simptome koji bi mogli da ukazuju na opasnu bolest mozga. Po njegovim rečima, nekoliko simptoma ukazuje na pojavu različitih lezija na mozgu, a koje su povezane sa meningitisom ili gljivičnim infekcijama. Ove izuzetno opasne bolesti mogu da dovedu do kome, pa čak i smrti.

U simptome koje navode ubrajaju se problemi sa pamćenjem i govorom. Oni mogu da ukazuju na progresivnu demenciju, koja je uzrokovana raznim zaraznim bolestima. Tipičan simptom je jaka glavobolja. , a promene spavanja i ishrane ne pomažu, odmah se obratite lekaru.

Osoba takođe može da ima poteškoća da razume reči. Poteškoće u percepciji sagovornika ukazuju na pogoršanje kognitivnih funkcija mozga.

"Infekcije mozga obično izazivaju kratkoročan 'kvar' u funkcijama, uključujući kognitivne i motoričke sposobnosti, kao i emocionalne i bihejvioralne. Otuda i posledice", rekao je Đordano za "Eat This, Not That".

Virusne ili bakterijske infekcije koje su se proširile na nervni sistem mogu da izazovu napade. Često im se dodaju glavobolja, groznica i konfuzija. Prema neurologu, napadi izazvani infekcijom često se javljaju iznenada.

Drugi simptom je nagla promena raspoloženja i ponašanja. Takođe, ako je zbog infekcije poremećen rad mozga, osoba može da pati od halucinacija ili da postane depresivna. U ovom slučaju, neophodno je odmah obratiti se lekaru i započeti lečenje.