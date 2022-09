GLAVOBOLJA TOKOM DIJETE NIJE ZATO ŠTO GLADUJETE: Stručnjaci objasnili šta RADITE POGREŠNO, rješenje je veoma jednostavno

Šta izaziva i kako spriječiti glavobolju tokom dijete. Postoji 6 razloga za ovu neprijatnost!

Izvor: SMARTLife / Unsplash/ Ben White

Ako ste na dijeti, morate da budete oprezni kako je sprovodite, jer se često dešava da se jave neke negativne posljedice koje ne samo da vam remete kvalitet života, već vam i dugoročno narušavaju zdravlje. Pa tako, neke osobe se naknadno bore sa poremećajima u ishrani, ne mogu da se opuste i jedino što vide kad pred njih iznesete hranu jeste količina kalorija koju unose, a nerijetko se dešava da se oni koji mršave se žale na glavobolje...

Glavobolje tokom dijete se javljaju iz nekoliko razloga, a ako znate koji su, možete da napravite neke izmene u ishrani koje će pomoći da one nestanu.

Evo zašto se javljaju glavobolje...

Nedostatak glukoze

Ova supstanca je neophodna za normalno funkcionisanje mozga, ali kada u organizam unosimo manju količinu ugljenih hidrata, onda ga lišavamo uobičajene doze glukoze. Zbog nedostatka ove supstance, javljaju se umor, vrtoglavica i bolovi koji ne prestaju tokom dana. Ako bol nije nestao nakon pet ili šest sati, nemojte da se mučite - popijte šolju toplog slatkog čaja. Ovo neće omesti mršavljenje, ali će pomoći da se oslobodite glavobolje.

Preopterećenje hipotalamusa

Upravo je ovaj dio mozga odgovoran za glad i sitost pa, kada je dijeta prestroga, on šalje signal da mu nedostaju hranljive materije. Glavobolja u predijelu čela koja se javlja tokom dijete ukazuje na to da ste previše naglo smanjili ishranu. Počnite da jedete svaka dva do tri sata kako ne biste preopteretili hipotalamus.

Previše toksina

Tokom sagorijevanja masti se u krv oslobađaju ketoni, a koje tijelo doživljava kao toksine i šalje signal mozgu o trovanju. Da biste se brže oslobodili toksina, pijte više vode - povećajte standardnu količinu za dodatnih 5 dl. Tako ćete izbjeći glavobolju.

Dehidracija

Ovo je jedan od najčešćih uzroka glavobolje koja se javlja tokom dijete. Tijelo dobija manje vode iz hrane i signalizira nedostatak tečnosti. Ne zaboravite da svakih sat vremena popijete čašu vode, a ako se osjećate umorno i glava počinje da vas boli, pijte toplu vodu ili biljni čaj u malim gutljajima.

Previše fizičke aktivnosti

Mnogi smanjuju unos hrane i istovremeno pojačavaju treninge ili tek počinju da vježbaju, ne razmišljajući da li je njihov organizam navikao na takva opterećenja. Tijelo jednostavno nema dovoljno energije da izdrži trening do kraja, pa počnje da se "buni". Šta raditi? Ne zaboravite da prije treninga jedete normalno, birajte proteinske obroke koji se dugo vare i služe za ishranu mišića.

Izbijegavanje kofeina

Kažu da previše kafe može da izazove glavobolju, ali isti rezultat se javlja kada naglo izbacite kofein. Odvikavanje od kofeina treba da bude postepeno, da lagano smanjujete količinu popijene kafe, a ne da naglo presiječete. Nutricionisti kažu je sasvimu redu da je pijete bez šećera i zaslađivača, kao i da dodate veoma malo mlijeka.

Zapamtite da ishrana treba da bude umjerena, a sva ograničenja treba da postepeno uvodite. Tada će tijelo imati vremena da se navikne na nove režime i neće reagovati na njih glavoboljom.