SVAKI DRUGI SRBIN PATI OD POVIŠENOG PRITISKA! OVA 3 SIMPTOMA SU JASAN ZNAK: Liče na obične, a mogu da budu SMRTONOSNI

Ova tri simptoma otkrivaju da patite od povišenog krvnog pritiska!

Izvor: Shutterstock/Pixel-Shot

Od povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) boluje svaki drugi građanin Srbije, a poznat je i pod nazivom "tihi ubica" jer simptomi uopšte ne moraju da se jave. Po poslednjim zvaničnim podacima, u Srbiji boluje 46,8% stanovnika, čime se potvrđuje podatak da 1,1 milion građana pije lekove za pritisak.

Strane klinike i stručnjaci napominju da povišeni krvni pritisak najviše utiče na arterije. A dešava se kada krv pritiska zidove vodećih krvnih sudova i arterija, dok ga srce pumpa. Normalan krvni pritisak se smatra u vrednostima između 120/80, a sve preko toga zahteva korišćenje lekova i promenu načina života. Ukoliko se ne leči na vreme može da dovede do povećanog rizika od srčanog udara, šloga, bolesti bubrega, pucanja krvnih sudova i krvarenja unutrašnjih organa.

Ali pošto su simptomi uglavnom skriveni, evo kako da na vreme prepoznate neke od njih koji mogu da budu veoma opasni, a u najgorem slučaju i smrtonosni:

1. Bol u grudima

Ukoliko osetite jak bol u grudima i kao da vas neko pritiska potrebno je odmah da se javite lekaru. Ljudi koji boluju od hipertenzije su u većem riziku da dobiju srčani udar. Bol u grudima, poznat je kao angina. Takođe, otežano i plitko disanje su još neke od naznaka da patite od povišenog krvnog pritiska.

2. Glavobolja

Učestale glavobolje bi mogle da budu znak da imate hipertenziju. Kada dođe do hipertenzivne krize ili ekstremno visokog krvnog pritiska, to može da izazove višak pritiska na mozak, što često dovodi do curenja krvi iz sudova u mozgu. A nije neobično ni krvarenje iz nosa! Takve glavobolje imaju tendenciju da budu pulsirajuće prirode i mogu da se pogoršaju stresnim aktivnostima ili situacijama.

3. Zbunjenost

Ako se osećate zbunjeno, imate vrtoglavicu i bolove slične glavobolji, to znači da je pritisak krvi u mozgu veoma veliki. Neki ljudi mogu u takvim situacijama da dobiju moždani udar ili krvarenje u mozgu zbog hipertenzije. Jedna studija je pokazala da visok krvni pritisak u srednjim godinama, od 40-uh do 60-ih, utiče na opadanje kognitivnih sposobnosti u kasnijoj dobi, tačnije mogućnsot razmišljanja, pamćenja, razumevanja i zaključivanja.

Zato je veoma važno da redovno proveravate krvni pritisak i u savetu sa doktorom uzimate određenu terapiju, odnosno lekove. Takođe i uvođenje zdravih navika su dobrodošle!