NEVIĐENO! DOMAR OPRAO PE*IS U ČAŠI VODE OD ZAPOSLENE: Kamere ga raskrinkale - dobila NEIZLJEČIVU bolest,ostali u STRAHU!

Nakon što je domar Lusio Dijaz (50) oprao svoj polni organ u čaši vode koju je za piće koristila jedna od zaposlenih radnica, žena je dobila neizlečivu polno prenosivu bolest.

Izvor: YouTube/KHOU 11

Bizarnostima nikad kraja! Strani mediji bruje o domaru Lusiju Dijazu, 50-godišnjem čoveku koji je oprao svoj penis u čaši vode, a koju je za piće koristila jedna od zaposlenih radnica. Anonimna žena (54) iz Hjustona je majka dvoje djece i sada je zarežna polno prenosivom bolešću.

Ljekarske analize ukazuju da je domar izbacio i malo urina u čašu, a još jedanaestoro radnika Klinike Westmont strahuje da je zaraženo. Kako se ovo dogodilo? Sve je počelo kada je zaražena žena, koja inače radi u ljekarskoj ordinaciji, primijetila neprijatan miris. Počela je da sumnja da ga ispušta neki od uređaja, ali čaša vode je ubrzo preuzela sumnju.

Shvatila je da ima drugačiji miris svaki put kada je ostavi na stolu i odlučila je da postavi kamere. Snimak je razotrkio domara koji je svoj polni organ oprao u njenoj čaši vode! Snimak i analize urina stoje u sudskim zapisima, a domar se trenutno nalazi u pritvoru.

"Saznala sam da sam dobila polno prenosivu bolest na koju je i on pozitivan. Nosiću je do kraja života i ništa to neće promijeniti. Moraću do kraja života da budem oprezna", rekla je žena. Mediji prenose da je Dijaz ženu zarazio herpesom, koji nijedna terapija ne može da izliječi.

"Ljekovi smanjuju izbacivanje živog virusa iz rana i na taj način smanjuju rizik prenosa infekcije. U vrijeme početnog izbijanja davanjem lijeka može se takođe smanjiti težina simptoma. Međutim, čak i ako rano počne da se liječi prvi napad, takvim postupkom se neće spriječiti ponovno javljanje bolesti", navedeno je na stranici Medicinskog priručnika za pacijente.

