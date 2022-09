NIJE NJEGOV PE*IS NAJVEĆI, MOJ JE! Muškarac sa NAJVEĆOM ALATKOM pobesneo - Ja imam 34, a on neka dokaže da ima 48 cm!

Džona Falkon i Roberto Kabrera se smatraju muškarcima sa najvećim polnim organom, a izgleda da jedan od njih laže...

Ako na Guglu ukucate "muškarac sa najvećim penisom na svetu", izaći će u vam u pretragama ime Džone Falkona (52). Ceo svet zna za ovog momka i njegovu alatku od 34 cm. Međutim, pre otprilike 15-ak godina jedan drugi muškarac se hvalio kako je rekorder u ovoj kategoriji. Njegovo ime je Roberto Eskivel Kabrera (59), živi u Meksiku, a kako tvrdi - dužina njegovog polnog organa je 48 cm. Skoro pola metra!

Međutim, postoji nešto u Robertovoj priči što deluje pomalo sumnjivo i zbog čega većina misli da ovaj 59-godišnjak ne govori istinu. A jedan od njih koji to javno tvrdi je njegova rival - Džona Falkon, a evo i zašto....

Roberto je gostujući u brojnim emisijama pričao kako je još kao mali bio opsednut veličinom penisa i u ranoj mladosti ga je istezao i stavljao tegove na kožicu ne bi li ga produžio. U međuvremenu, kako je odrastao, shvatio je da je tako ogromni polni organ zapravo problem. Ne samo da mu otežava, već odnose sa ženama čini praktično nemogućim jer se sve od reda prestrave kad skine gaće.

U brojnim reportažama koje su napravljene o ovom muškarcu učestvovali su doktori koji su napominjali da su voljni da operišu Roberta, smanje mu alatku na neku koliko-toliko pristojnu veličinu koja mu neće zagorčavati život i koja neće prestraviti nežniji pol. Svaki put ih je odbio uz objašnjenje da želi da nosi titulu muškarca sa najvećim penisom na svetu.

Pogledajte kako izgleda Roberto kad je u "opuštenom" stanju...

Takođe, šta je još "sumnjivo" u vezi sa ovim Meksikancem jeste što mu je penis uvek umotan u krpe kada ga meri, što je mnoge navelo na zaključak da je zapravo ipak manji i da se ispod krpa kriju neki rekviziti, vata, platno i slično, čime vizuelno produžava organ. Roberto je objasnio da je neophodno da ga umotava jer često zapati neku infekciju urinarnog trakta zbog dužine, kao i da je zbog toga registrovan kao invalid.

"Kada je došao da uradi CT, moj prvi utisak je bio da je to jedinstven i neobičan slučaj. Nikada nisam video pacijenta kao što je Roberto. Ono što je CT pokazao je da postoji veoma velika kožica na njegovom organu, ona ide čak do kolena. Ali sam penis je dug oko 16 do 18 cm", rekao je lekar koji je učestvovao u jednoj reportaži o Robertu i tako potvrdio da je cela priča o frapantnoj veličini njegovog penisa ipak laž....

Sa mišljenjem da Robertov organ nije 48 cm, kako tvrdi, slaže se i Džona koji kategorički brani svoje pravo na titulu mučkarca sa najvećim penisom. On tvrdi da je Meksikančev organ dug između 16 i 18 cm, što je zapravo sasvim prosečna veličina. Ono što je i kod njega izazvalo najveću sumnju, jeste što Roberto odbija da ukloni zavoje i krpe i pokaže svu svoju veličinu kao od majke rođen.

"On je stalno rastezao kožicu, i koliko sam shvatio, 'ispod' je sve normalno. Mislim da je to smešno i on mi deluje nekako očajno. Bez obzira na to koliko je veliki, to neće promeniti činjenicu da ja imam 34 cm", zaključio je zadovoljno Džona kada su od njega tražili da prokomentariše priče o Robertu kao muškarcu na najvećim penisom na svetu.

Pogledajte i kako izgledaju Džona i njegova alatka...