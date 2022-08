MUŠKARCI, DOKTOR VAS UPOZORAVA NA 5 NAJGORIH NAVIKA ZA "VRŠNJAKA": Smanjuju veličinu i utiču na erektilnu disfunkciju!

Doktor otkriva najgore navike koje muškarci imaju, a koje utiču na veličinu i funkciju polnog organa.

Čini se da postoji bezbroj informacija koje se tiču ženske anatomije, dok ih za muškarce nema mnogo, misle stručnjaci. Briga o penisu je od velike važnosti, a Svetska zdravstvena organizacija upozorava da vaše navike mnogo utiču na zdravlje polnog organa.

Jedan doktor odlučio je da otkrije neke od najčešćih navika koje su loše za vašeg "vršnjaka" i zašto bi trebalo da ih izbegavate.

Ovo su pet najgorih navika:

Pušenje

Alkohol

Stres

Nedostatak sna

Prekomerna težina

Svi znamo da je pušenje loše, kao i da povećava rizik od raka, srčanih bolesti i drugih smrtonosnih stanja. Ipak, mnogima je i dalje teško da odbace ovu naviku. Ono što je važno da znate, to je da su stručnjaci i ranije upozoravali da pušenje može da smanji veličinu vaše muškosti i poveća rizik od erektilne disfunkcije.

Određeni toksini u cigareti oštećuju krvne sudove u penisu. Nažalost, to može da znači da ćete se, bez obzira na to koliko ste uzbuđeni, boriti da postignete erekciju. Stručnjaci sa Medicinskog univerziteta u Bostonu analizirali su polne organe u erekciji 200 muškaraca i otkrili da su pušači znatno niži od onih koji ne konzumiraju cigarete.

Alkohol je takođe štetan po zdravlje polnog organa. Jedan od glavnih zdravstvenih problema vezanih za piće jeste uticaj na vaš seksualni nagon i plodnost.

"Čak 40 odsto muške neplodnosti nastalo je samo zbog unosa alkohola", rekla je dr Sara Bruer.

Prema njenim rečima, previše alkohola povezano je sa erektilnom disfunkcijom, skupljenim testisima, manjim penisom i gubitkom stidnih dlačica. Ipak, nikad nije kasno da uklonite ovu naviku, objašnjava doktorka.

"Prestanak konzumacije alkohola može da poboljša broj spermatozoida i poveća i muški i ženski seksualni nagon u roku od tri meseca", rekla je.

Stručnjak za seksualno zdravlje, Keri Midlton, ranije je rekla da treba da pokušate da uklonite stres. Višak adrenalina se oslobađa u krvotok kada ste u stanju brige, zbog čega se vaši krvni sudovi, uključujući i one u vašem penisu, skupljaju. Postoji mnogo metoda koje možete koristiti za ublažavanje napetosti i opuštanje, od meditacije do fizičke aktivnosti, a sve to može pomoći u performansama, objasnila je ona.

Odmor je jedna od najvažnijih komponenti zdravog načina života. Nedovoljno spavanja povezano je sa nekoliko zdravstvenih problema koji doprinose visokom krvnom pritisku, dijabetesu i gojaznosti.

Loše navike za penis

Takođe, hrana koju jedete, neće samo pomoći erekciji, već će poboljšati broj spermatozoida, seksualni nagon i uticati na rizik od raka prostate.

Namirnice koje treba da izbegavate: