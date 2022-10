LEKARI UPOZORILI NA MESO KOJE MOŽE LOŠE DA UTIČE NA ZDRAVLJE: Posledice su OPASNE ako ga jedete više od 3 puta nedeljno!

Crveno meso može da ima brojne negativne posledice po zdravlje, ukoliko ga jedete svaki dan.

U crveno meso spadaju govedina, jagnjetina, svinjetina, teletina i divljač, dok se piletina, pačetina i pernata divljač ne računaju. Postoji mnogo različitih mišljenja kada je konzumacija crvenog mesa u pitanju. Jedni se u kunu njegove benefite, dok su drugi čuli da negativno utiče na zdravlje. Šta je istina?

Bez obzira što poseduje veliku količinu proteina i raznih esencijalnih hranljivih materija, svakodnevno konzumiranje ima negativne posledice. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka, ne bi trebalo da jedete više od tri porcije crvenog mesa nedeljno. Ako pojedete nešto više od toga, možete da osetite neke neželjene efekte. Dijetetičari su otkrili negativne strane:

Loš uticaj na srce

Jedan od najčešćih neželjenih efekata koji možete čuti kada je u pitanju svakodnevna konzumacija crvenog mesa jeste da vaše srce nosi najveći teret. To je potvrdila i dr Lizi Jang. "Dijete bogate crvenim i prerađenim mesom povezane su sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Nedavna studija pokazala je da je konzumiranje oko 1,1 porcije crvenog mesa dnevno, uključujući govedinu, svinjetinu i divljač, povezano sa 22 odsto većom šansom za pojavu bolesti", rekla je.

Velika količina zasićenih masti

Zasićene masti nalaze se u većini životinjskih proizvoda i oni uključuju i crveno meso. "Većina crvenog mesa sadrži velike količine zasićenih masti. Na primer, komad bifteka sadrži otprilike osam grama zasićenih masti, što je oko 40 odsto preporučenog dnevnog unosa. Unos zasićenih masti povećava nivo holesterola u telu, što je povezano sa većim rizikom za pojavu bolesti srca. Visoki nivoi zasićenih masti mogu da doprinesu nakupljanju plaka u zidovima arterijama, što ometa protok krvi", kaže dr Sindi Grin.

Velika količina kalorija

Osim činjenice da zasićene masti mogu ozbiljno da utiču na vaše zdravlje, jer deluju na nivo holesterola, one takođe mogu da doprinesu većem unosu kalorija. To dovodi do povećanja telesne težine. Jedan odrezak ima 614 kalorija sa ukupnim brojem masti od 46 grama. "Dijete bogate životinjskim proizvodima, posebno crvenim mesom, mogu da doprinesu suprotan efekat - povećanju gojaznosti. Gojaznost je sama po sebi faktor za pojavu mnogih bolesti, poput dijabetesa", kaže dr Jang.

Štetite crevima

Zasićene masti u crvenom mesu mogu negativno da utiču i na vaše srce i na creva. "Pored zasićenih masti koje doprinose povećanom riziku od srčanih bolesti, nova istraživanja ispituju kako crveno meso utiče na bakterije u crevima. Tokom varenja, čini se da je metabolit povezan sa kardiovaskularnim bolestima", kaže dr Grin.

Hronične bolesti

"Iako je teško utvrditi tačne razloge, unos crvenog mesa je takođe povezan sa povećanim rizikom od razvoja hronične bolesti", kaže dr Grin. Klivlendska klinika napominje da crveno meso može da doprinese upali zahvaljujući sadržaju zasićenih masti. Doktori sugerišu da crveno meso takođe može da dovede do određenih karcinoma koji su ranije bili povezani sa upalom.