PROČITALA PORUKE SA LJUBAVNICOM I OSVETILA SE NIKAD BOLJE: Nazivao je "DEBELOM KRAVOM", a sad ne vjeruje šta je uradio!

Nakon što je saznala da je muž vara, odlučila je da mu se osveti na način koji je najmanje očekivao.

Betsi Ajala iz Teksasa je saznala da je muž vara brzo nakon što je rodila njihovo prvo dijete. Još više su je pogodile poruke koje je pročitala, a koje je razmijenjivao sa svojom ljubavnicom. U njima je pisalo da je Betsi "debela krava". Ona se inače borila sa viškom kilograma, posebno nakon porođaja.

Nakon groznog saznanja, odlučila je da ostavi supruga. Dugo se borila se depresijom zbog raspada braka, a nakon nekog vremena, odlučila je da mu se osveti na način koji je najmanje očekivao. Kada je razmišljala kako to uradi, došla je do rješenja koje bi ga najviše boljelo - da smrša i promijeni izgled.

To je i uradila, promijenila je način života, ishranu, posvetila se jakim i napornim treninzima i izgubila je preko 50 kilograma! Danas izgleda neprepoznatljivo - od simpatične debeljuce pretvorila se u atraktivnu ljepoticu.

"Iskreno, zahvalna sam na onome što je učinio jer inače nikad ne bih promijenila svoj život. U početku sam plakala na kraju svakog treninga, ali sam shvatila da moram da se promijenim zbog svoje ćerke, da bude ponosna na mene i da joj budem primjer", ispričala je Betsi koja je sa bivšim mužem bila u vezi od tinejdžerskih dana.

Nakon porođaja upala je u postporođajnu depresiju, utjehu je pronalazila u hrani i nadala se da će njen muž nakon 14 godina koje su zajedno proveli, razumjeti njeno stanje. Ipak, to se nije dogodilo. Varao ju je sa koleginicom sa posla kojoj je Betsi opisivao kao "debelu kravu".

"To me je užasno pogodilo jer mi je uvijek govorio da dobro izgledam i čak me je podsticao da se nezdravo hranim, kao da je htio da zauvek ostanem takva", ispričala je Betsi koja se u međuvremenu ponovo udala. Pogledajte kako Beti sada izgleda: