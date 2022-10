SPAVAJU SA SELOTEJPOM DA IM NE BI SMRDELO IZ USTA! Doktor upozorio - BESMISLENO, neke osobe ne smeju ovo da rade!

Kako ne bi imale loš zadah i kako bi bolje spavale, devojke promovišu novi trend - lepljenje selotejpa na usne.

Izvor: TikTok/Screenshot/isabelle.lux

Još jedan suludi trend pojavio se na društvenim mrežama! Devojke promovišu lepljenje selotejpa pred spavanje, a sve u cilju da nemaju loš zadah i poboljšaju svoj san. Snimajući sebe kako lepe trake na usta, objašnjavaju da "dok dišete na usta, možete da navučete loš zadah, bolesti desni, karijes, zamagljenje u glavi, oslabljen imuni sistem i još mnogo toga".

Kako se to ne bi desilo, one savetuju da lepite selotejp ili bilo kakvu samolepljivu traku na usta i navodno ćete videti razliku i poboljšanje spavanja. Ovaj trend dospeo je do stručnjaka, a među prvima prokomentarisao je doktor Karan Raj. Objasnio je da je ovaj trend besmislen, kao i da postoji mnogo načina na koje možete da poboljšate san.

Doktor je istakao da ne postoje dokazi da lepljenje usta funkcioniše ili ne funkcioniše, ali je naglasio da ukoliko imate alegrije, probleme sa sinusima ili apnejom, nikako ne lepite usta. Evo šta treba da uradite ako želite kvalitetan san:

Naučite da upravljate svetlom

Ovim je doktor želeo da kaže da bi ujutru trebalo da budete izloženi dnevnom svetlu, dok uveče treba da ga izbegavate. Bolje rečeno, pogasite sve uređaje poput televizora i telefona i zamračite sobu.

Naučite da upravljate temperaturom

Kada je temperatura u prostoriji hladnija, lakše ćete utonuti u san. Prostorije koje su previše zagrejane mogu loše da utiču na san.

Naučite da upravljate fizičkim stanjem

Umirite disanje, pritisak i tome slično, ne radite stvari koje će vas razbuditi, već umiriti, poput meditacije.

Pogledajte snimak: