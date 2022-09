5 KORAKA DA NAJLAKŠE SKINETE GEL LAK KOD KUĆE: Svako može da ih primeni, zaboravite na STRUGANJE I GULJENJE! (VIDEO)

Kad shvatite proceduru uklanjanja gel laka kod kuće, nikada vam više neće biti teško da to i učinite.

Iskrzali nokti su nešto što svaka žena najmanje želi, a nekoliko puta se dešava da nam treba promena u poslednjem trenutku. Poznato je da se danas korekcije noktiju zakazuju i po nekoliko nedelja unapred, ali šta raditi kada smo "primorane" da ih same sredimo?

Većina žena misli da je mnogo teško skinuti gel lak, pa se pojedine opredeljuju i za najgoru moguću opciju - guljenje do iznemoglosti. Na taj način nokti mogu da se oštete, a postoji sjajno rešenje kako ne bi dolazilo do listanja i stanjivanja noktiju.

Ovo su pet koraka koje treba da sledite:

Turpijajte nokte

Uzmite blagu turpiju i počnite nežno da skidate površinski sloj. To bi trebalo da radite sve dok ne stignete do temeljne boje, a na taj način omogućujete acetonu da prodre do najdubljih slojeva. Kada nokat postane mat, onda možete da pređete na naredni korak.

Zaštitite zanoktice

Mnoge žene misle da ovo nije važan korak, a to je daleko od istine. Idealno je da svoje zanoktice zaštitite nanošenjem ulja ili kreme, jer aceton dosta isušuje kožu. Iako neće naneti štetu noktima, imajte na umu da su zanoktice prilično osetljive.

Umotajte nokte

U ovom koraku je najvažnije da vatu dobro natopite acetonom. Bitno je da u odstranjivaču trajnog laka imate visoki postotak acetona, jer oni slabiji neće toliko dobro delovati. Tupfere nanesite na svaki nokat pojedinačno, a onda ih zamotajte folijom. Ukoliko želite, možete da navučete i rukavice preko svega. S tako zamotanim noktima, čekajte dobrih 15 minuta.

Uklonite preostalu boju

Skinite foliju i vatu, a onda pogledajte da li je lak uklonjen. Ukoliko se to nije dogodilo, potrebno je da ponovite prethodni korak, a onda da natopljenu vatu acetonom držite još pet minuta. Nemojte da pritiskate, niti da stružete po noktima, jer je ploča dovoljno mekana i mogla bi da se ošteti.

Hidrirajte kožu i nokte

Ako ste skinuli gel lak, primetićete da vam je koža jako suva, kao i nokti. Sve što je potrebno, jeste da operete ruke i nanesete hidratantnu kremu. Noktima je potrebno nedelju dana da se potpuno oporave, te bi bilo idealno da gel lak ponovo nanesete baš tada.

