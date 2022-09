DNEVNI HOROSKOP: Vaga mora da se nametne, Bik dobija ponudu iz snova, Strijelca muči zdravstveni problem, a vas?

Pročitajte dnevni horoskop za 23. septembar 2022. godine!

Dnevni horoskop za 23. septembar 2022, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 23. septembar 2022. vas upozorava na neku osobu koja vam se predstavlja kao stručnjak za nešto, a zapravo to uopšte nije. Pokušaće da utiče na vaš način razmišljanja i to ne smijete da dozvolite, ima zadnje namjere! U ljubavi znate šta mora da bude urađeno, ali ne znate kako to da pokrenete.

BIK

Novac je fokus današnjeg dana, i možda neko za vas ima ponudu koja vam se "na prvu loptu" čini lošom. Ali zvijezde kažu da bi trebalo da je prihvatite jer nosi skriveni dobitak. Pripazite se prehlade.

BLIZANCI

Dnevni horoskop za 23. septembar savjetuje vam da dišete duboko i ne nervirate se. Oko vas će biti puno stresa, ali pošto ne učestvujete lično ni u jednoj od situacija, ne dozvolite da vas proguta. U ljubavi vas uspomene vuku unazad, a trebalo bi da gledate naprijed.

RAK

Niste baš na vrhuncu samopouzdanja danas, i najradije biste se sklonili od svih. Ali ne brinite, astrolozi kažu da je ovaj pad energije očekivan i da ne treba da vas zabrine, niti natera da sumnjate u sebe. Ako niste u vezi, čućete da se neko interesuje za vas.

LAV

Predstoji vam baš naporan razgovor sa nekom osobom koja nikako da sagleda stvari iz vašeg ugla. Najbolje je da je pustite i da ne trošite svoje živce na nju. Ljubavni horoskop vam najavljuje da će se partner izviniti zbog nečega, što će vam biti iznenađenje.

DJEVICA

Na poslu vas čeka neobičan dan, dnevni horoskop kaže da će vam se obratiti neka osoba "podvijenog repa". Ako vam je neko napakostio u poslednje vrijeme, makar bila i sitnica, danas to izlazi na vidjelo i rješava se. Budite više fizički aktivni.

VAGA

Vaš dnevni horoskop za 23. septembar 2022. godine u znaku je poslovnog uspjeha. Ako budete glasniji nego inače, i naterate ljude da vas primete, ukazaće vam se velika prilika da napredujete. Samo je važno da ostanete vjerni svom karakteru, ali da se ne povučete u sebe i posmatrate kako drugi ubiraju plodove vašeg rada.

ŠKORPIJA

Ako ste tek na početku veze, ljubavni horoskop ima važan savjet. Nemojte da pokušavate da djelujete naklonjenije nego što jeste! Možda zbog te osobe "glumite" neki stav, kako bi pomislila da vam se baš dopada, a u srcu već znate da to nije - to. Onda bi trebalo da budete iskreni, a ne da se pretvarate.

STRIJELAC

Nekoliko dana ste se osjećali kao da sve ide nizbrdo, ali danas se uzdižete kao feniks iz pepela! Dobijate novi osjećaj svrhe, odjednom uviđate šta sve možete da uradite do kraja godine i da ostvarite svoje ciljeve na privatnom i poslovnom planu. Moguća je nesanica.

JARAC

Muči vas neki problem u ljubavi, i svjesni ste da ste se možda "zapetljali" u misli i osjećanja, a ne realnost, ali ne možete protiv toga. Ako niste sigurni u sledeće korake, trebalo bi da iskreno popričate sa partnerom. Možda se osjeća isto, i možda takođe ćuti strahujući od toga šta se nalazi u vašem srcu.

VODOLIJA

Dnevni horoskop vas upozorava na neku osobu sa kojom radite, a koja će danas pokušati da vas natjera da se osjećate loše. Pazite se prljave igre, nikada ne puštajte nekoga da vas zbog svojih zadnjih namjera koristi kao igračku. U ljubavi vam predstoji uzbudljiv vikend!

RIBE

Dnevni horoskop za 23. septembar 2022. godine najavljuje da će vam konačno pasti kamen sa srca. Nešto na poslu vam je oduzimalo energiju, niste više vidjeli poentu, ali oblaci se sklanjaju i obasjaće vas sunce ispunjenog cilja! Vi ste skloni sanjarenju, ali ovoga puta gledajte u realnost i to samo unaprijed, nikako unazad!