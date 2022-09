TAJNA VAZDUŠNOG ĐONA ER MAKSA - Ove patike su obožavali devedesetih, a malo ko zna ZBOG ČEGA IMAJU PROVIDAN ĐON

Vazdušni đon je osmislio čovjek koji se do tog trenutka nije ni bavio dizajnom obuće, a evo odakle mu ideja da on bude providan.

Er Maks - najomiljenije patike devedesetih. Rado su se nosile i rado "skidale". Za ove nove generacije mali info o devedesetim godinama - ideš ulicom, imaš dobre patike, naiđe tip (ili tipovi) koji bi da ima baš te koje ti nosiš i lijepo ti ih "skine". I još si srećan ako prođe bezbolno.

No da se vratimo Er Maksu kao brendu. Tačnije ovdje treba govoriti o Nike-u. Ono što ljubitelji Er Maksa vole, pored udobnosti, je njegov providan đon. A sve je to bilo zbog muzeja.

"Er Maks izlazi 1987. godine. Tinker Hatfild je bio dizajner. To je čovjek koji je do tog trenutka u Najkiju bio zadužen kao arhitekta, odnosno dizajner prostora. U to vrijeme oni su svoje arhitekte i dizajnere slali svuda po svijetu ne bi li pronašli inspiraciju za njivo radi razvoj. Hatfild je bio zadužen da dizajnira prodajni prostor, kancelarije… Hatfild je bio u Parizu i tamo je vidio muzej Pompidu. To je muzej – u najkraćem – u kome je sve ono što bi trebalo da bude unutra zapravo spolja. Nemate zidove sa spoljne strane, vidite cijevi, sajle lifta… To ga je inspirisalo da pokaže šta se nalazi unutar patike, tačnije u đonu", kaže Jelena Dubovac, regionalni direktor za marketing za Nike brend, u podkastu "Tutor up".

Možda neki ne znaju, nastavlja ona, ali 1982. jedan inženjer je dizajnirao vazdušni đon za air force.

"Taj vazdušni đon je već postojao u patici, tako da je Hatfild odlučio da ono što je bilo nevidljivo ljudskom oku a što se nalazilo u patici sada postane vidljivo. Bilo je nekoliko prototipa. Air Max 1 je promijenio bukvalno sve. To su odmah postale veoma popularne patike. Radi se o preudobnoj patici. Kod nas je nepravedno bila povezana sa tom dizelaškom kulturom", ispričala je Dubovac.

KAKO JE NASTAO NAZIV BRENDA?

Kako kaže Jelena Dubovac, mudre glave iz Nike-a su pokušavali pronađu dobro ime za brend.

"Inače brend je trebalo da se zove Dimension Six. Već je bilo gotovo, već su odlučili da će se tako zvati. I čovjek koji se bavio veleprodajom Džef Džonson je smislio naziv Nike. Džonson je sanjao jedne noći da je nekad na fakultetu učio da se grčka boginja pobjede zove Nika. On je bio u fazonu – Najki. Pozove ostale telefonom i pitao ih kako će se zvati brend. Rekli su mu da će biti Dimension Six. Ja imam predlog, rekao im je, da se zove Nike, kao grčka boginja pobjede. Ima dobru simboliku, lako se izgovara. Ok, rekli su mu, čujemo se. Poslije dvije nedjelje se sjetio da ih pozove opet i da pita koje su na kraju dali ime brendu.

- Da odlučili smo, zvaće se Nike. Svi ostali predlozi su bili još gluplji.

Kada je logo u pitanju djevojka koja je u to vrijeme bila student napravila je prvi logo za Nike. Vrlo sličan je bio u odnosu na ovaj današnji. Za to je dobila 25 dolara", ispričala je Dubovac.