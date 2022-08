MOJ MUŽ 15 GODINA VODI DVOSTRUKI ŽIVOT! IMA DRUGU ŽENU I PORODICU: Uništili su me, ali ono što mi traže je NEOPROSTIVO

Žena otkriva da je jedva prihvatila saznanje da njen muž 15 godina vodi dvostruki život - sa drugom ženom i porodicom.

Stručnjaci preljubu opisuju kao veliku traumu, iako statistika pokazuje da se najmanji broj brakova razvodi zbog prevare. Ipak, najveći problem nakon neverstva jeste povratak poverenja koji može da predstavlja veoma dug proces.

Prema rečima brojnih psihoterapeuta, poverenje se može povratiti nakon godinu do dve, ali i da postoje ljudi koji ne mogu da oproste preljubu. O tome je jednom prilikom u emisiji "150 minuta" na Prvoj govorila i psihoterapeutkinja Ivana Sinđić.

"Uvek je trauma ista i ljudima koji saznaju za prevaru, zaista je teško. Ljudi mogu mnogo da mršave, ne mogu da jedu, a to je stanje koje zahteva dobar tretman, a u pojedinim slučajevima i lekove", rekla je ona tada.

Ipak, jedna žena je odlučila da u svojoj ispovesti ispriča kako je saznala da njen suprug već 15 godina vodi dvostruki život, a savet za donošenje odluke dobila je i od psihoterapeuta.

"Moj lažljivi muž vodi dvostruki život poslednjih 15 godina. Istina je izašla na videlo prošlog meseca kada je objavio da je kupio stan i da se seli. Afera za koju sam mislila da se završila pre više od deset godina, postala je snažna i sada se useljavaju zajedno, uoči rođenja svoje nove bebe. Ja imam 44 godine, a moj suprug 46 godina. Bila sam skrhana kad sam otkrila da me vara s koleginicom baš kad sam zatrudnela s našom drugom ćerkom pre 14 godina", napisala je jedna žena.

Kako kaže, znala je da ima aferu koja je trajala dve godine, a kako ju je suprug molio da ostanu zajedno, odlučila je da tako i postupi. Ipak, nikad mu nije u potpunosti oprostila i afera je ponovo počela.

"Njegova ljubavnica, koja sada ima 38 godina, razišla se od svog partnera i trudna je sa detetom mog muža, osmi mesec. Ne mogu da oprostim sve prevare. Pričala sam svojim ćerkama, koje sada imaju 17 i 15 godina, o njihovom tati. Osećala sam da treba da znaju zašto se ne slažemo, zašto je njihov tata tako neraspoložen i zašto je uvek na telefonu. Naše ćerke nemaju dobar odnos sa njim", napisala je žena i otkrila šta joj bivši suprug traži:

"On želi da one budu deo njegove nove porodice, a njegova žena želi da me upozna. Užasnuta sam. Uništili su mi život i žele da prihvatim njihovu novu porodicu. Ni moje ćerke ne žele da budu deo toga. Da li treba da ih podstaknem da budu deo nove porodice njihovog oca? Jesam li nepravedna?", napisala je jedna žena, a ubrzo joj je stigao savet od psihoterapeutkinje Deidre.

"Nije iznenađenje da ste zbunjeni i užasnuti. Trebaće vam vremena da se oporavite, naročito kada pokušavate da se brinete i za svoje ćerke. Oslonite se na svoje prijatelje i potražite pomoć od psihologa ili psihoterapeuta ako je potrebno. Održavanje odnosa sa ocem i širom porodicom je važno za vašu decu, tako da bi trebalo da ih savetujete da ga viđaju. Trebalo bi da imaju neki kontinuitet, uprkos tome što su im se roditelji rastali. I ne zaboravite da će novo dete vašeg supruga biti njihov polubrat. Svoja osećanja morate da stavite na drugo mesto, za dobrobit svojih ćerki", glasio je odgovor stručnjaka.

