U KAFIĆU, NA POSLU... STAVE IGLU U RUKU, PA ČEKAJU DA "PRORADI": Novi trend zapalio region, a može da izazove KATASTROFU

Ljudi uzimaju vitaminske infuzije u kafićima, na poslu, a stručnjaci objasnili koliko je to opasno.

Izvor: Shutterstock/Image Point Fr

Svi znaju da voće i povrće sadrži sastojke, posebno vitamine, koji pomažu da se obnovi energija i pojača budnost. Zbog ovog efekta, nutricionisti savetuju da se uzma nekoliko puta u toku dana, ali šta raditi kada vam ovo namirnice nisu dostupne ili vam je nezgodno da ih uzimate na poslu?

Rešenje su takozvane vitaminske infuzije koje se u poslednje vreme daju sve ćešče u kućnim uslovima. Ako uđete na društvene mreže, nailazićete na mnogobrojne objave njihovih korisnika kako demonstriraju upotrebu ovih infuzija i to ne samo u privatnosti svojih domova, već i u kafićima, restoranima, na poslu...

A šta o tome misle stručna lica?

U Srbiji lekari upozoravaju da nema dovoljno naučnih dokaza da će ubrizgavanje vitamina pomoći, ali i da nestručna intervencija može da ugrozi zdravlje. A koliko to zaista ima efekta i da li može da bude i opasno?

"U nekim situacijama pacijenti hoće da ubrzaju neke stvari da se potpomognu, ako idu na neki naporan put ili ako ih čeka neki stres ili su imali neki stres da pomognu organizmu na taj način što će primiti vitaminsku terapiju. Ali kažem sve to može u saradnji sa legalnim zdravstvenim institucijama i licenciranim sestrama koje aplikuju terapiju koju ordinira lekar", rekla je za RTS Žaklina Nedeljković iz Ambulante za kućnu zdravstvenu negu "Mobilna sestra".

U nestručnim rukama to može da bude opasna igračka jer vitaminske infuzije se ne daju zbog umora ili neprospavane burne noći, upozoravaju lekari.

"Prvo supstanca koju ste uzeli pitanje je koliko je čista i pitanje je da li uopšte sme da se daje intravenski. Vi sada direktno u krv dajete neku određenu količinu tečnosti i to opterećuje srce i ako to uradite za nekoga ko ima problema sa srcem opet možete da izazovete fatalne posledice i konačno to treba da se izluči iz organizma, tako da neka osoba koja ima problema sa bubrezime i sa jetrom vi opet možete da naškodite njenom zdravlju", navodi prof. dr Sanja Mazić sa Katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta BU.

Prof. dr Ivana Stašević Karličić iz Psihijatrijske bolnice "Dr Laza Lazarević" napominje da nema nikakvog opravdanja, jer vitamini kao veliki molekuli koji se direktno unose u krvotok mogu da izazovu i anafilaktičku reakciju i da na taj način životno ugroze ljude koji je primaju.

"Opet ćete reći neće se meni desiti, ali ja stvarno ne znam kome će se desiti. To su neke stvari koje mi nosimo kao predispoziciju genetski i prosto ponavljam vitamini imaju preporučenu dozu, imaju maksimalnu dozu, preterivanje ne vodi ničemu osim ulaženju u neke druge zdravstvene probleme", dodaje Mazićeva.

Da bi podmladili organizam poznate ličnosti se podvrgavaju različitim tretmanima akoje objavljuju na društvenim mrežama i tako nameću trendove. U ogomnom broju slučajeva, ovi trenovi su i te kako štetni po zdravlje!