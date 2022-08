"MOJ SUPRUG IMA 147 ŽENA" Najbogatija Srpkinja iznenadila sve detaljima braka sa arapskim milionerom!

Jelena Bin Drai progovorila je o braku sa arapskim milionerom, ali i svojim počecima.

Izvor: Wanted.rs

Jelena Bin Drai danas živi život o kakvom mnogi maštaju. U srećnom je braku, uspješna je u svom poslu, ostvarena je kao majka. No, iako danas uživa u luksuzu, nije oduvijek bilo tako.

Rođena je u mjestu Žabalj, nadomak Novog Sada. Svoju popularnost je stekla 1998. kad je proglašena za Mis Jugoslavije, Mis fotogeničnosti i Mis interneta. Uspjela je da osvoji čak tri titule od mogućih pet, na jednom izboru ljepote.

Izvor: Wanted.rs

Jelena ne krije da je njena porodica bila jako siromašna, te da joj je pratnja i podrška bio samo otac, jer nisu imali dovoljno novca da obezbjede karte majki i bratu.

"Sjećam se kao da je juče bilo. Samo moj otac je bio tamo kad sam bila na pozornici. Moja mama i brat morali su ostati u predvorju hotela, ispred vrata dvorane. U tom smo trenutku na računu imali samo 100 njemačkih maraka, što je bilo dovoljno za samo jednu ulaznicu", otkrila je Jelena.

Izvor: Instagam

"Bila sam odlučna pobjediti, ali kad su me proglasili za Mis interneta i Mis fotogeničnosti, mislila sam da je to to, izgubila sam svaku nadu, nije mi palo na pamet da bih mogla biti prva misica u istoriji naše zemlje koja će osvojiti tu tri titule na jednom takmičenju. Nisam tad plakala jer sam to uspjela postići, plakala sam jer sam sa bine vidjela mamu i brata kako se pokušavaju naviriti kroz vrata dvorane ne bi li vidjeli barem moje krunisanje. To mi je slomilo srce", objasnila je ona.

Ubrzo su joj se počela otvarati mnoga vrata, te je dobijala mnogobrojne angažmane. Zbog posla, jedno vrijeme živjela je u Italiji, nakon čega se preselila u Dubaji.U Dubaiju njen život počinje da se mjenja, te da dobija bajkovite obrise.Tamo je srela i upoznala svog supruga, šeika Saida Bin Draija.

Izvor: Instagam

U tom trenutku Jelena je bila proglašena najljepšom misicom, ali uprkos toj činjenici, šeik nije obraćao pažnju na nju. Na prvu loptu, nije mu se svidjela.

"Pri prvom susretu uopšte nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i, samim tim, djelovala ispijeno. Njemu se kao i svakom Arapinu dopadaju "rasne" žene, sa izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli da komuniciramo", ispričala je Jelena u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

Ona je otkrila da Said i njegova porodica nisu konzervativnih shvatanja, te da su je odmah prihvatili bez ikakvih predrasuda. Verska razlika takođe nije predstavljala nikakav problem za njega i njegovu porodicu.

"Said je iz mješovitog braka. Onog dana kad je njegov otac oženio Engleskinju, prekršio je pravila, ali to je mnogo godina kasnije znatno pojednostavilo našu situciju. Njegova porodica me je odlično prihvatila. Prema meni se ophode kao da sam jedna od njih, ne praveći razliku između moje i njegove vjere. Iako kod Arapa nije uobičajeno da mladić i djevojka žive zajedno, Said i ja nismo oklijevali da to učinimo. Zajednički život smo započeli posle samo dvije nedelje zabavljanja", ispričala je Jelena.

Kruna njihove velike ljubavi jesu njihova djeca. Par ima ćerku Asiju i sinove Hilala, Hamdana i Rašida.

Jelena je otkrila i da se u njihovoj kući podjednako poštuju svi vjerski praznici, kako njegovi, tako i njeni.

"Uvijek svečano, kao i slava i Božić ili bilo koji islamski praznik. U našoj kući se sve slavi i poštuje po običajima koji nalažu. Farbaju se jaja, sprema se domaća srpska hrana, djeca se kucaju jajima. Cijelu tradiciju iz Srbije smo prenijeli ovdje", ispričala je ona jednom prilikom.

Njihovo vjenčanje imalo je posebnu simboliku. Naime, sve je bilo u znako broja 4.

"Vjenčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro djece", istakla je tada Jelena.

Jelena ima sve ono što bi skoro svaka žena poželjela, ali ona nije neko ko živi na ražun svog supruga, već ima i brojne poslovne uspjehe.

"Uvijek sam bila radoholičarka i opcija da budem samo domaćica u mojoj glavi nikad nije postojala. Često radim iza ponoći. Više se niko ne čudi kad u dva ujutro dobije mejl od mene", objasnila je.

Zbog same udaje za šeika, ona se stalno suočava sa negativnim komentarima ljudi. Mnogi su pričali kako ona živi u Bin Draijevom haremu, te da mu nije jedina žena.

Naravno da živim u haremu. Ja sam povampirena Hurem. Moj suprug je Sultan Veličanstveni, to već znate, i sva sreća pa ima još 147 žena te ga za vrijeme ove pandemije ne moram trpjeti i gledati svaki dan", našalila je ona.

Jelena je ovim htjela da da do znanja svima da živi potpuno normalnim porodičnim životom i da nema prostora za senzacije i tračeve.