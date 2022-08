ŽENA POTOPILA JAGODE U SODU BIKARBONU I ZGROZILA SE: "Ljudi, šta to izlazi iz njih, jesu li to bube?" (VIDEO)

Od sada ćete dvaput razmisliti kako perete jagode pre nego što ih pojedete!

Izvor: TikTok/Screenshot/eileenkane67

Svi znamo koliko je važno oprati sveže voće i povrće pre nego što ga pojedemo. Na ovaj način skidamo ne samo prašinu i eventualnu prljavštinu, već spiramo i hemikalije kojima su te namirnice uglavnom tretirane. Najčešće voće i povrće peremo vodom, ali jedna žena je odlučila da isproba trik – potopila je jagode u sirće i sodu bikarbonu – i ostala šokirana!

Neki tvrde da je najefikasniji način da se operu pesticidi sa jagoda upravo potapanje u sirće ili sodu bikarbonu, a Ajlin Kejn je to probala.

Jagode bi trebalo ostavite potopljene u toj mešavini od pet do 20 minuta, u zavisnosti od toga da li koristite sirće ili sodu bikarbonu, a Ejlin je stavila oboje u isto vreme.

"Okej, probala sam trik sa sodom bikarbonom i sirćetom", kaže ona na početku videa, u kojem pokazuje posudu sa jagodama i mešavinom, a zatim zumira kako bismo detaljnije videli sve unutra.

Kroz penu koja se stvara usled rekacije ova dva sastojka, vide se sitne crne "linije" koje se pomeraju, za koje je Ajlin najpre mislila da su semenke, ali sada, kako kaže, više nije tako sigurna.

"Mislila sam da su ovo semenke. Šta je to? Da li su to semenke, da li su to bube?", pita ona u snimku, dodajući da misli da su u pitanju bube.

Pogledajte 00:59 Pranje jagoda Izvor: TikTok/eileenkane67 Izvor: TikTok/eileenkane67

Međutim, ljudi su je brzo razuverili tvrdnjama da su to "dlačice" koje jagode prirodno imaju, a izgleda kao da se pomeraju zbog sode bikarbone.

"Nisu bube. Jagode imaju male ’dlake’ na sebi, a zbog ove reakcije izgleda kao da se pomeraju", jedan je od komentara.

S druge strane, ima i onih koji su uvereni da su u pitanju bube.

"To su samo male bube, što je normalno pošto jagode dolaze iz prirode. Svakako nisu gore od kancerogenih pesticida koji ne mogu da se operu", poručili su joj.