PAROVI OTKRILI NAJTEŽE STVARI KOJE SU PRIZNALI PARTNERIMA: Progovorili o najdubljim tajnama, a poslednju mnogi OSUĐUJU!

Da li ste razmišljali šta vam je najteže da priznate partneru?

Izvor: fizkes/Shutterstock.com

Kažu da brak treba da se temelji na iskrenosti i poverenju, ali da li ste sigurni da vaš partner zna baš sve o vama? Čak i onu najdublju tajnu?

Postoje ljudi kojima je mnogo teško da priznaju određene stvari o sebi. Tada nastupa strah da će osoba možda promeniti mišljenje o njima ili da emotivni odnos prosto neće biti isti. Ipak, pojedini parovi priznali su šta im je bilo najteže da priznaju svojim partnerima, a ipak su to uradili.

"Otkrio mi je svoj fetiš, a to je da ga uzbuđuju krupnije lepe žene sa izraženim oblinama. Još uvek mislim da sam jedina kojoj je to otkrio. Bila je to velika stvar za njega, kao da je skinuo teret sa ramena kada mi je priznao", rekla je jedna anonimna žena.

"Razmišljao sam neko vreme o tome, ali zapravo je moja žena to spomenula. 'Šta ako smo spavali s drugim ljudima?', iznenada me je upitala. Reagovao sam 'hladno'", priznaje muškarac i dodaje kako su se mnogo svađali, a seksa je bilo sve manje.

"Biti sa drugima dalo nam je razdvojenost koja nam je bila potrebna da ponovo budemo bliži i prisililo nas na razgovore o poverenju i predanosti koje nikada pre nismo imali", otkrio je.

"Najiskrenija stvar koju sam ikad rekla mužu jeste da sam operisala nos, nešto što niko ne zna. Meni je to bila velika stvar, ali on kao da nije mario i mislio da je to nešto bitno", otkrila je jedna žena.

Jedan par nije želeo da ima decu, a upravo takvu odluku mnogi danas osuđuju. Vlada mišljenje da je dolazak dece prirodan tok života, ali postoje ljudi koji iz određenih razloga jednostavno ne žele da se ostvare kao roditelji.

"Razgovor o tome da ne želimo da imamo decu bio je jedan od najiskrenijih razgovora koje smo vodili jedno s drugim. To nije veliko otkrivanje tajne, više je životni izbor. I srećom, oboje smo bili na istoj strani", ispričao je jedan muškarac.