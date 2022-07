"ŽELIŠ DA ZNAŠ ZAŠTO TE MUŽ VARA? E, SAD ĆU DA TI KAŽEM": Pozvala ju je ljubavnica njenog muža i uputila ŠOK reči!

Žena koju je ljubavnica njenog supruga zvala telefonom i okrivila za to što joj je muž neveran zatražila savet.

Preljube u vezama i brakovima su sve češće, a jedna anonimna žena koja se našla u ulozi prevarene, potražila je savet od stručnjakinje za muško-ženske odnose, Didre Sanders.

Očajna žena napisala je pismo u kojem je objasnila svoju situaciju i krajnje bizarnu optužbu koju je ljubavnica njenog muža iznela na njen račun.

"Draga Didre, ljubavnica mog mogu muža je imala hrabrosti da me okrivi za njihovu aferu, govoreći mi da sam dosadna u krevetu. Rekla je da se zavaravam što sam ostala s njim. Navodno joj je rekao da je voli i da želi da je oženi. Ja imam 37 godina, a moj muž 39. Zajedno smo 14 godina, ali sam nedavno saznala da njegova afera traje poslednjih sedam godina. Imamo dvojicu sinova od devet i šest godina", napisala je žena, a zatim otkrila i kako je saznala da je muž vara.

"Kad sam pronašla tajni folder na njegovom laptopu, koji je sadržavao stotine poruka, bila sam očajna i odlučna da ga izbacim iz kuće. Proveli su nekoliko vikenda razdvojeni i oboje su pisali o tome koliko se žele i nedostaju jedno drugome. Bilo je očito da su imali dobar seksualni život. Čim je ušao u kuću, bacila sam na njega odštampane poruke. Prvo je pokušao da sve porekne, ali je ubrzo shvatio da znam previše. Umesto da obuzdam svoj bes, rasplakala sam se jer mi je palo na pamet da ga još uvek volim i da sve to vikanje i vrištanje ne bi imalo nikakvu svrhu. Prošlo je nešto više od nedelju dana otkako se to dogodilo. Izbezumljen je i kaže da me ne zaslužuje. Rekao je da su naše prve zajedničke godine bile najbolje u njegovom životu i da želi da se to vrati. Oboje smo puno plakali".

Žena je još u pismu navela i da je ljubavnica njenog muža poznanica njenog prijatelja.

"Navodno ima 41 godinu i nije tako privlačna i zanimljiva kao ja. Moj suprug kaže da je pokušao da je ostavi mnogo puta, ali se plašio šta će ona da uradi. Od tada je okončao njihovu aferu, ali ona to nije dobro prihvatila i nazvala me na naš kućni telefon, vičući. Moj suprug je priznao da joj je rekao da je voli, ali tvrdi da je o braku govorio samo jednom, dok je bio pijan. Mogu li da pređem preko ovoga?", upitala je na kraju.

Savetnica Didre joj je odgovorila da može da pređe preko svega, ali da je sve to veliki šok za nju.

"Potrebno je vreme da se izgradi poverenje, a može da se uništi začas. Vaš partner se ponašao užasno. Možda biste želeli da popravite vaš odnos, imate i decu o kojoj morate da razmišljate, ali ponovna izgradnja poverenja neće se dogoditi preko noći. Razgovarajte o tome zašto je tražio nešto sa strane. Da li je bio neispunjen u seksualnom smislu? Oboje ćete morati da prihvatite promene u vašem odnosu. Pre donošenja bilo kakve velike odluke, morate s nekime razgovarati o svojim osećajima", posavetovala ju je.