ZABORAVLJAO JE KLJUČEVE, PA REČI, A ONDA... Muž više nije znao ko je ona, pa je usledio OBRT - ljudi plaču kada čuju ovo

Priča žene koja se dvaput udala za svog muža će vas rasplakati!

Izvor: Youtube/Screenshot/HLN

Piter i Lisa Maršal jedne večeri su sedeli zajedno na kauču i gledali svoju omiljienu seriju, kada ju je iznenada pogledao i upitao da li želi da se uda za njega. Piter (56) se u tom trenutku nije sećao da su njih dvoje već venčani.

Njemu je pre tri godine dijagnostikovana Alchajmerova bolest, tako da je počeo da gubi sećanja, čak i na svoju ljubav. Zaboravio je kada su se upoznali, prvi put držali za ruke, poljubili, zaboravio je čak i njihovo venčanje.

"To je veoma tužno. Stvaramo nove uspomene, ali boli me jer uvek želim da mu kažem: 'Sećaš se onog trenutka?' Želim da se sećam sa njim, ali Piter ne može da se seti ničega, ponajmanje onoga što se desilo pre 20 godina", kaže njegova žena Lisa (54).

Njih dvoje su se inače upoznali kada su oboje bili u drugim brakovima, ali su za to vreme ostali prijatelji, sve dok se Piterova porodica nije preselila u drugi grad. Skoro godinu dana nisu imali nikakav kontakt, a zatim su se ponovo povezali kada su oboje prolazili kroz razvod. Ubrzo su postali nerazdvojni i bili su osam godina u vezi, a sada su već 12 u braku.

ZNAK DA NEŠTO NIJE U REDU

Lisa kaže da je shvatila da sa njenim mužem nešto nije u redu, ali joj je bilo veoma teško da se suoči sa realnošću. Počeo je da zaboravlja ključeve, zatim novčanik, pa je počeo da zaboravlja reči i njihovo značenje. Ponekad bi imao poteškoće da sastavi rečenicu.

Ona je uporno govorila sebi da je to samo zato što stari.

"To je bila mala tajna koju sam ignorisala sve dok prijatelji i porodica nisu počeli da komentarišu takve stvari, onda sam shvatila da je stvarno. Ljudi koji ga duže vreme nisu videli su odmah mogli da primete da nešto nije u redu", priča Lisa.

Nakon detaljnih pregleda, Piteru je 2018. godine dijagnostikovana Alchajmerova bolest, koja je mnogo uticala na život ovog para.

Prvi put kada je zaboravio ko je njegova žena bili su na putovanju na Roud Ajlendu.

"Kada smo se vraćali sa plaže, Piter mi je davao uputstva, govoreći stvari poput ’ovo je put do moje kuće, skreni desno da dođemo do moje kuće’, kao da sam bila neki vozač koji ne zna gde on živi", priseća se ona.

"DVAPUT SE ZALJUBIO U MENE"

U decembru 2020. godine njih dvoje su gledali zajedno omiljenu seriju, kada ju je Piter zaprosio.

"To je za mene bilo tako dirljivo. Zaljubio se u mene dva puta. Osećala sam se počastvovano, osećala sam se poput Pepeljuge, ja sam najsrećnija žena na svetu", kaže Lisa.

Nakon toga su ih deca ohrabrila da obnove bračne zavete i naprave proslavu, a Lisa nije želela da propusti priliku da stvori nove uspomene sa svojim suprugom i tako su se njih dvoje drugi put našli pred oltarom.

"Piter je bio raspoložen i prisutan celog dana. Bio je veoma srećan. Tokom razmene zaveta mi je rekao: ’Lisa, volim te’. I to je bilo sve što mi je potrebno".

Lisa ističe da je svesna da Piter u svakom trenutku može da zaboravi ko je ona, ali je to ne brine.

"Ja sam njegova omiljena osoba. Nisu mi potrebne etikete, poput supruga ili nadimaka kojima me je zvao. Naša srca su povezana na takav način da mi je jedino važno da se on oseća bezbedno, i tako se oseća. On me voli, ja volim njega i to je jedino što je važno".

Lisa sada vodi blog kako bi svojim iskustvima pomogla ljudima koji brinu o obolelima od Alchajmerove bolesti. Piterova bolest je napredovala, sada ima halucinacije, epizode paranoje i ekstremne probleme sa pamćenje.

"Bićemo zajedno do kraja. Ništa ne može da nas razdvoji, ništa", poručuje ova žena.