ŠTA URADITE SA SALVETOM KAD ZAVRŠITE OBROK U RESTORANU? Ni ne znate da ste NEPRISTOJNI, ekspert otkrio pravila bontona!

Da li ste sigurni da dobro poznajete pravila bontona u restoranu i da ih se pridržavate?

Izvor: Tiktok/screenshot/oldsouletiquette

Svako ko se iole razume u pravila bontona za stolom primetiće da ste nepristojni ukoliko ostavite salvetu na tanjir kad završite jelo. Možda vam to zvuči pregrubo, ali taj potez nije preporučljiv iz više razloga.

Marija, koja vodi nalog "Old Soul Etikuette", ekspert je za pravilno ponašanje u javnosti. Ona je nedavno objavila video koji govori o pet grešaka koje ne bi trebalo da pravite kada jedete u restoranu sa grupom ljudi. Iako neke od ovih stvari uradite po navici, Marija veruje da je za vas važno da ih se što pre otarasite.

"Verovatno čak i ne znate da ih pravite", kaže ona.

Kao prvu grešku navela je ukoliko neko pije iz čaše u trenutku dok drugi nazdravlja. Ne samo da je ovo nepristojno, već poništava poentu proslave zbog koje vam neko drži zdravicu.

Kada ste za stolom, nikada nemojte najavljivati da idete u toalet dok ustajete. Vaš potreba za toaletom je privatna stvar i sve što treba da kažete je: "Izvinite na trenutak".

Ukoliko vam neko zatraži da mu dodate so, možda ćete nesvesno uzeti samo so i dodati. Ipak, to nije pristojno. Ako vas neko zamoli da dodate so, dajte mu i so i biber. Iako je samo jedno traženo, ljubazno bi bilo da im predate oboje. To bi moglo da se uporedi sa dodavanjem čačkalice. Nećete izvaditi jednu i dati, već ćete pružiti sve, a drugi će izvući jednu.

Konačno, stavljanje salvete na tanjir nakon što završite sa jelom nije pravilan bonton. Ovaj gest može da izgleda kao iznenadni signal drugima za stolom da požure i završe sa jelom. Pored toga, niko ne želi da vidi vašu korišćenu salvetu koja možda ima mrlje od hrane dok još jedu.

Pogledajte: