SUPLEMENTI KOJE MNOGI KORISTE MOGU DA IZAZOVU INFARKT! Kardiolog upozorio - štete zdravlju srca, ovo MORATE da znate!

Kardiolog otkriva koja tri suplementa mogu da škode zdravlju srca!

Izvor: goffkein.pro/Shuttertock.com

Natpisi na suplementima uglavnom nam obećavaju gubitak kilograma, sjajnu kožu i kosu, jači imunitet i slično. Istina je, ipak, da nijedan suplement ne može da zameni zdravu ishranu, fizičku aktivnost i generalno zdrave navike, a s druge strane, ovi preparati mogu i da vam naškode.

To tvrdi i kardiolog dr Rajan Beri koji otkriva koji suplementi mogu da naškode zdravlju srca i zašto.

Kofein

"Iako se prirodno nalazi u kafi i čajevima, mnogi drugi proizvodi poput energetskih napitaka ili nekih lekova sadrže velike količine lekova. To je stimulant koji se koristi da poveća energiju, budnost i potencijalno pomogne u mršavljenju", kaže kardiolog, dodajući da "kofein povećava broj otkucaja srca i krvni pritisak, izlažući srce stresu".

Takođe, on upozorava da kod ljudi koji imaju nedijagnostikovanu srčanu bolest, to može da dovede do infarkta.

Gorka pomorandža

Ako samo malo proguglate, videćete da se gorka pomorandža često koristi kao suplement za mršavljenje, a sve zbog sinefrina koji sadrži.

"Sinefrin je sličan efedrdinu, koji se nalazi u efedri i koji je sada zabranjen u SAD-u. Može da poveća krvni pritisak i dovede do spazma u koronarnim arterijama, što može za posledicu može da ima infarkt. Iako trenutno nije zabranjena, Agencija za bezbednost hrane i lekova procenjuje da je na većini suplemenata gorke pomorandže navedeno manje sinefrine nego što ga zaista ima", objašnjava dr Beri.

L-arginin

"L-arginin se koristi kao suplement kod erektilne disfunkcije. To je aminokiselina koja je gradivna supstanca za proteine i azot-oksid. Azot-oksid opušta krvne sudove, snižavajući krvni pritisak i potencijalno pomažući kod erekcije. Može da reaguje sa drugim lekovima za srčane bolesti, pojačavajući ili smanjujući njihovo dejstvo, može da bude opasno po zdravlje. Kod ljudi koji su preživeli infarkt, to može da izazove komplikacije i potencijalno novi infarkt", poručio je kardiolog.