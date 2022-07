SRPSKA PEVAČICA POBEDILA RAK, PA JOJ BAKTERIJA UMALO DOŠLA GLAVE: "Bolest sam shvatila kao upozorenje, ne kao kaznu"

Pevačica Ćana otkrila sve o borbi protiv opake bolesti koju je, srećom, uspela da pobedi!

Pevačica Stanojka Bodiroža Ćana imala je teške periode u životu, o čemu je i sama govorila u medijima. Ona je 2013. godine ustanovila da boluje od opake bolesti, koju je na svu sreću rano otkrila.

"Nije bilo nikakvih simptoma, jednostavno sam jedno jutro ustala i pomislila da treba da idem kod lekara. Kada mi je saopšteno da imam tumor, sebi sam rekla: 'Dobro, u životu sam imala mnogo borbi koje sam dobila. Ova je malo teža, ali ću i nju dobiti'. Tu bolest sam shvatila kao upozorenje, a ne kao kaznu. Bila sam sigurna da ću izaći kao pobednik, nijednog momenta se nisam uplašila", ispričala je Ćana.

Godinu dana je trajala njena borba sa opakom bolešću.

"Skoro celu 2013. godinu sam se borila. Sreća pa sam otišla na vreme, izbegla sam hemioterapije i zračenja jer je tumor bio u začetku. Verujte mi, u tom periodu sam imala potrebu da izgledam bolje nego što se osećam. Na kontrole sam odlazila našminkana, sa sve onim drenovima, da pokažem i sebi i drugima da sam dobro. Operaciju sam podnela odlično, ali sam imala problem sa bakterijom stafilokokom, koja mi je umalo došla glave i zbog toga su morali još dva puta da me operišu. Suprug je bio u većem strahu od mene. Kad su mi rekli da je dijagnoza loša, on je vozeći kući promašio sve ulice, išao je u kontrasmeru. Morala sam da ga smirujem. Ja uopšte nisam paničila. Svaka bolest služi da nas poduči, osim ako se ne otkrije prekasno. To sam shvatila, zato sam nakon borbe snimila pesmu 'Biće svega samo neće nas'", završila je Ćana svoju ispovest.