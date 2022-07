MANJAK VAŽNOG VITAMINA MOŽE DA SE PRIMETI NA KOŽI: Odmah kod lekara ako ovo vidite, posledice mogu da budu OZBILJNE!

Manjak vitamina A može da dovede do ozbiljnih posledica, a jedan od prvih simptoma nedostatka može da primetite na koži.

Svaki vitamin ima svoju važnu ulogu u obavljanju određenih funkcija u našem telu. Većina nas zna koliko opasan manjak vitamina C ili D može da bude, ali i neki manje "popularni" i poznati vitamini su jednako važni.

Tako, na primer, vitamin A koji se nalazi u narandžastom povrću, ribi, mleku, ima ključnu ulogu u održavanju zdravlja očiju, dobrog vida, zdrave kože, ali i u borbi protiv infekcija.

"Ukoliko ne unosite dovoljno vitamina A kroz ishranu, u riziku ste od deficijencije tog vitamina. A vremenom, to može da dovede do brojnih zdravstvenih problema, poput problema sa vidom, slabim imunitetom, pa čak i do smrti", upozorili su stručnjaci za portal WebMD.

Jedan od simptoma manjka vitamina A je svrab na koži.

"Ljudi koji imaju manjak vitamina A mogu da imaju problem sa kožom, poput suvoće, svraba i ljuštenja", upozoravaju stručnjaci.

Ukoliko imate ove simptome, savet je da odete kod lekara kako bi se utvrdilo da li je reč o nedostatku vitamina A.

Pored ovog, mogu da se jave i još neki ekstremniji simptomi deficijencije vitamina A:

Noćno slepilo – to podrazumeva da imate poteškoća sa vidom kada je svetlo slabo, a vremenom može da se razvije u potpuno noćno slepilo.

Kseroftalmija – kod osoba koje imaju ovo stanje, oči mogu da postanu veoma suve i stvaraju se mali nabori, može da ošteti mrežnjaču i rožnjaču.

Infekcije – osoba koja ima manjak ovog vitamina može da ima češće infekcije jer je oslabljen imuni sistem.

Bitot tačke – ovo stanje podrazumeva nakupljanje keratina u očima, uzrokujući zamagljen vid.

Keratomalacija – stanje koja podrazumeva isušivanje i zamućenje rožnjače.

Keratinizacija – proces prilikom kojeg se ćelije ispunjavaju proteinom keratinom, izumiru i formiraju čvrste strukture u urinu, gastrointestinalnom i respiratonom traktu.

Problemi sa plodnošću – manjak vitamine A može da izazove probleme kod osoba koje pokušavaju da začnu, a u nekim slučajevima i da dovede do neplodnosti.

Najvećem riziku od manjka vitamina A su izloženi ljudi koji imaju neke bolesti gastrointestinalnog sistema koje ometaju apsorpciju vitamina A, poput celijakije, ciroze, poremećaja žučnih kanala, poremećaje funkcije pankreasa.