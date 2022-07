NEDELJNI HOROSKOP: Nikad bolja sedmica za Ovna, Djevici svi zavide, Ribe moraju jednu stvar da promjene, a vi?

Pročitajte nedeljni horoskop za period od 18. do 24. jula!

Ovan

Sve kockice su se sklopile, uspjeli ste da spojite zadovoljstvo i posao i uživate kao nikada do sada. Nevjerovatno ste kreativni, imate sjajne ideje i uspjeh vam je ove nedelje zagarantovan. I ljubavna situacija se preokrenula. Ispunjeni ste, volite i voljeni ste. Slobodni uživaju u pažnji suprotnog pola. Energija vam je na zavidnom nivou, ne dozvolite da opadne - unosite više vitamina. Ovo je zaista dobra nedelja za Ovnove. Najbolji dani biće ponedeljak i petak.

Bik

Pravo je čudo kako sve stižete, jer ste već neko vrijeme preplavljeni obavezama i potrebno je dosta koncetracije i promišljanja da sve rasporedite kako treba. Budite odlučniji na poslu, moguće je da vašu blagost nadređeni protumače kao nedostatak inicijative, a vi dobro znate da to nije slučaj. Za vas nema mira u ljubavi! Nemojte da se bavite posledicama, dobro razmislite šta je uzrok vašeg nezadovoljstva, u tome je rješenje. Najbolji dani biće petak i nedelja.

Blizanci

Fokus vam je ove nedelje prvenstveno vezan za privatno, sreća koju osjećate sa partnerom vam daje nevjerovatnu energiju. Pazite samo da ne zapostavite poslovne obaveze, izgubićete kontinuitet i posle će vam biti teško da se vratite u "normalu". Slobodni Blizanci su u potrazi za novom ljubavlju. Zapitajte se da li nekoga pokušavate navrat-nanos da zaboravite. Manji problemi sa upalama. Najbolji dani biće utorak i četvrtak.

Rak

Čeznete za putovanjima, tijelo vam je na izmaku snaga, od početka godine ste bili neumorni i sada osjećate posledice. Iscrpljeni ste i emotivno, turbulentna veza iscjedila je iz vas poslednje atome snage. Ako još uvijek niste u stanju da odete na odmor, gledajte da makar vikend provedete u prirodi i "resetujete se". Mogući problemi sa uro-genitalnim traktom usled pada imuniteta. Posjetite lekara. Najbolji dani biće srijeda i petak.

Lav

Ovo bi mogla da bude sjajna nedelja za sve pripadnike ovog horoskopskog znaka, pod uslovom da izbjegavaju društvo ljudi koji su se pokazali kao loši prijatelji. Otvaraju vam se novi vidici, imate odlične planove za budućnost i nemojte da dozvolite da vas drugi pokolebaju. U ljubavi se osjećate pomalo zapostavljeno, ali razmislite i koliko vi sebe dajete u toj vezi. Očekujte novac od člana porodice. Najbolji dani biće ponedeljak i subota.

Djevica

Nezaustavljivi ste! Nema posla, zadatka, obaveze koje ne možete uspješno da završite. Imate nevjerovatno snažnu energiju i radoznao um, a upravo je to ono na čemu vam svi u kolektivu zavide. Ako niste u vezi ili braku, mogli biste da očekujete udvaranje od strane jedne veoma zanimljive osobe. Prvi susret će možda biti malo neobičan, ali ne brzajte sa odlukom da ovu osobu odbacite. Iznenadiće vas više nego što možete da zamislite. Najbolji dani biće srijeda i nedelja.

Vaga

Pokušali ste na poslu da sjedite na sve stolice, da budete u suprotstavljenim timovima, ali ove nedlje bićete primorani da donesete odluku i kažete kome ste se priklonili. Na radnom mjestu je dosta ogovaranja, ne dozvolite da vas zli jezici izbace iz koloseka. U vezi vam cvjetaju ruže, da li ste razmišljali da je podignete na viši nivo? Moglo bi da vam bude mnogo lijepo. Ako partner okleva, sačekajte. Promjeniće mišljenje do kraja nedelje. Najbolji dani biće ponedeljak i subota.

Škorpija

Prosto je nevjerovatno koliko ste nesigurni u sebe... Sve vam je u rukama a vi i dalje mislite da niste dovoljno dobri, vješti, pametni... Ovonedeljna dešavanja na poslu će vam to i dokazati. Sklonite taj crni oblak iznad glave, nemate razloga za brigu i nezadovoljstvo. Moguće susret sa bivšom ljubavlju - jednostano ne može da vam odoli! Najbolji dani biće utorak i subota.

Strijelac

Vaš avanturistički duh posebno dolazi do izražaja ove nedelje. Radije biste se sami otisnuli u avanturu, ali trebalo bi da znate da partner to ne odobrava. Osoba od povjerenja će vam ukazati na nake greške na poslu. Nemojte da njene namjere pogrešno protumačite, nije zlonamjerna. Slobodnima su oči na vrh glave, željni su zabave i flerta i upravo to mogu da očekuju u narednih 7 dana. Najbolji dani biće subota i nedelja.

Jarac

Poslovno okruženje vam je postalo toksično, više ne možete da proniknete ko kome "radi o glavi"... Možda je vrijeme da potražite drugo radno mjesto? Razmislite o tome. Ponude koje ste do sada dobijali nisu imale potencijal, ali krajem nedelje očekujte mnogo povoljnije uslove. Bićete zaintrigirani! Stiže vam novac u kuću, pametno ga iskoristite. Sredinom nedelje je moguća zubobolja. Najbolji dani biće ponedeljak i četvrtak.

Vodolija

Šta god da se dešava oko vas, vi ste svoju oazu pronašli i ništa ne može da vas poremeti. Osjećate neizmjernu ljubav partnera i porodice, a to je jedino što vam je potrebno. Na posao gledate kao na hobi, nešto što vas zabavlja, ali što nije obaveza. Ove nedelje ćete još tako moći. Uskori ćete morati da se vratite u realnost. Zdravlje vam je odlično, jedino su finansije na "crvenom". Morate da naučite da štedite. Najbolji dani biće utorak i četvrtak.

Ribe

Prilično ste svojeglavi i to vas je već nekoliko puta koštalo na poslu. Morate da naučite da budete fleksibilniji, ova nedelja je kritična. Promjenite pristup kolegama, osjećaju da ih gledate s visine. Moguće je da će početi da vas izbjegavaju. S druge strane, kad je reč o finansijama, tu vas prati sreća. Očekujet dobitak koji će vam rješiti brojne novčane probleme. U ljubavi nema većih promjena. I daje vas mnogi žele, a vi birate. Najbolji dani biće Četvrtak i petak. .