MARS U BIKU NAM DONOSI NOVČANE PROBLEME I "KRATAK FITILJ": Neki će ipak uživati, a jednom znaku je najbolje!

Mars je ušao u znak Bika, a astrolog Dušan Veličković otkriva šta će to ove nedelje doneti svakom horoskopskom znaku.

Izvor: Screenshot/TV Prva

Mars je ušao u znak Bika, što znači da ćemo se, dok traje ovaj tranzit, više baviti praktičnim i materijalnim stvarima, a astrolog Dušan Veličković je u emisiji "150 minuta" na TV Prva detaljnije objasnio ovaj aspekt.

"Mars je glupi radnik, on kreće u akciju, kao alnaser na kolima. Taj alnaser pokreće, ali kako će se ta energija koristiti, to već određuju druge planete, Merkur, Venera, Jupiter. Tako da, taj Mars u Biku on daje ono što je najgore u ovom periodu, daje uvredljivost, kratak fitilj, daje svima da ne razmišljaju kada stisnu nogu na gasu", rekao je on, dodajući da Mars u Biku donosi i probleme sa finansijama.

Veličković je otkrio i šta svaki znak Zodijaka može da očekuje ove nedelje, od 11. do 17. jula.

"Ovnovima je lep period za putovanja, njima Jupiter daje dozu sreće, ali vodite računa o trošenju novca. Mars u vašoj drugoj kući vas tera da zaradite pare, ali za sve to postoje pravila, nemojte nedeljom da radite, nemojte da radite kada vam se ne radi, inače sve te pare odu.

Bikovima Uran ne da mira, oni eksperimentišu, ali je ovo dobar period za materijalizaciju ideja. Mars im pomaže da napumpaju mišiće.

Blizancima Venera daje neverovatan šarm i oni su verovatno meta suprotnog pola, posebno oni slobodni. Imaju veliku šansu da upoznaju srodnu dušu i da na emotivnom planu dožive neko veliko zadovoljstvo".

Veličković kaže da Rakovima planeta Merkur daje mnogo misli i čini ih mlađima, a takođe im je i fantastičan period za finansije: "Imaju velike šanse da im se ostvare finansijski snovi", ističe.

"Lavovima je dobar period za poslovne akcije i bitke, ali savet je da budu oprezni na poslu, posebno oni koji nose uniforme, moraju da vode računa o pravilima, da ne prekorače neka ovlašćenja i da se negde uklope u ono što im posao nudi, kao i da se ne svađaju sa autoritetima.

Devicama je najbolje, njima je sve super. Moguće je da nađu ljubav na poslu, preko posla, na putu do posla, ako nisu u vezi, ali njima se upalilo zeleno svetlo na ljubavnom semaforu u životu, tako da će ljubavi biti.

Vagama nije loše, moguće je potpisivanje nekih ugovora vezanih za posao. Za Vage koje se bave trgovinom je fantastičan period, mogu da prodaju ono što nikad niko nije prodao".

Astrolog Veličković kaže da su Škorpije "izgubile glavu" za nekim, kao i da pod hitno žele da reše svoje pitanje braka jer se plaše da ne ostanu sami. Njegov savet je, ipak, da uživaju u ljubavi, ali da brak sklapaju sledeće godine jer je tada za njih povoljniji period.

"Strelčevi treba da rade, neka zaborave na uživanje, ovo je period kada moraju da se posvete poslu.

Jarčevima je idealan period za odmor, ako niste nigde otišli, isplanirajte bar za vikend, napunite dušu i telo energijom.

Vodolijama je neka dinamika, frka u kući. Onima koji se bave privatnim biznisom je savet da rade punim gasom i očekuju fantastične rezultate, ali ne baš u julu, pre bih rekao da će rezultati doći u septembru. Vodolije koje su slobodne mogu da odu do matičara, ovaj mesec i godina su idealni za ulazak u bračne vode".

Ribe, kaže astrolog, imaju priličnu dozu sreće, a dobar im je period i za finansije. Njegov savet je da najpre porade na samopouzdanju, da ubede sebe da zaslužuju bolje i lepše i onda će početi da unovčavaju svoje ideje.