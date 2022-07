SIMPTOMI STANJA KOJE ODNOSI ŽIVOT "U SEKUNDI": Evo kako da prepoznate da u telu imate tromb, doktor detaljno objasnio!

Trombovi u krvnim sudovima prilično su česta pojava, posebno posle kovida, a evo kako ih prepoznati.

Tromb ili krvni ugrušak može delimično ili potpuno da blokira krvni sud i može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme, pa čak i smrt, u zavisnosti od toga gde se formira – ako je u arteriji, može da izazove moždani ili srčani udar.

"Svako ima različite simptomi koji mogu da izostanu ili da budu ozbiljni, ali postoje neki uobičajeni znaci i simptomi koji ukazuju na tromb", kaže dr vaskularne medicine Majkl Tren.

Evo koji to simptomi mogu da ukažu na postojanje krvnog ugruška.

Oticanje i bol u nogama

Oticanje i bol u nogama koji su konstnatni mogu da budu znak tromboze dubokih vena.

"Simptomi tromba se ne pojavljuju i ne nestaju, već su konstantni", itiče dr Tren.

On dodaje da promene u varikoznim venama, na primer, otvrdnjavanje ili ispupčene vene, takođe mogu biti znak krvnog ugruška.

Kratak dah i bol u grudima

"Može se javiti osećaj probadajućeg bola koji počinje napred u grudima i kreće se ka pozadi. Možete da se javi i osećaj težine ili pritiska koji traje. Ako je trenutan, nestane i ne javi se ponovo, verovatno nije u pitanju krvni ugrušak. Nedostatak vazduha ili to što se lako zadišete nakon lagane aktivnosti, i to traje satima ili danima, takođe mogu da ukažu na tromb. Ako na trenutak ostanete bez vazduha, a onda ste OK, verovatno nije to u pitanju", pojašanjava doktor vaskularne medicine.

Iskašljavanje krvi

Iskašljavanje krvi može da ukaže na krvni ugrušak u plućima.

"Simptomi tromboze dubokih vena, uključuju oticanje noge, bol, crvenilo, toplotu i nove vidljive vene na tom području. Simpotmi embolije pluća uključuju kratak dah, bol u grudima, kašljanje ili iskašljavanje krvi i ubrzano disanje", kaže medicinska tehničarka Kler Heris.

Ukoliko imate bilo koji od ovih simptoma, ne oklevajte da odete kod lekara!