AKO MUŠKARAC OVO RADI U KREVETU, BEŽITE GLAVOM BEZ OBZIRA: 4 stvari otkrivaju da vas ne voli i da veza NEMA ŠANSE

4 stvari u seksu ukazuju da vas muškarac ne voli...

Izvor: Lucky Business/Shutterstock.com

Postoji mnogo znakova upozorenja koji ukazuju na to da imate problema u vezi sa partnerom. Neki od njih su direktno povezani sa seksualnim životom.

Saznajte koje četiri stvari odaju da ste u lošoj vezi...

Nije ga briga za vaš orgazam

Seks bi trebalo da bude prijatan za oboje. A za ovo je izuzetno važno da oboje uzmu u obzir želje druge polovine i da vode računa ne samo o svom orgazmu, već i o vrhuncu svog partnera. Ako je vaš muškarac fokusiran samo na svoje potrebe i ignoriše vaše, to je siguran znak da je barem vreme za ozbiljan razgovor sa njim.

Grubo komentariše vaš izgled

Tokom seksa, ljudi su posebno ranjivi ne samo fizički, već i emocionalno. A ako muškarac tokom odnosa dozvoli sebi da vas kritikuje zbog strija, celulita ili nesavršene depilacije, teško da će vas to oraspoložiti i učiniti slobodnijim.

U zdravoj vezi, partneri se više podržavaju nego kritikuju. Šta bi bilo da se vi, na primer, našalite na račun veličine njegovih genitalija?

Naljuti se kada ga ispravljate

Ako ga nervira jednostavan zahtev da promeni neprijatan položaj, ovo je alarmantan znak. Ne treba da se osećate neprijatno samo zato što se njemu to toliko dopada, a vama ne prija i što tražite da menjate pozu. Ako on to ne razume i ne poštuje vaše želje, šta više da kažemo....

Zanemaruje vašu sigurnost

Partner vam nije pokazao nijednu potvrdu o odsustvu seksualno prenosivih bolesti, ali već beskompromisno insistira na seksu bez kondoma? Ovakav odnos nema dobre izglede za budućnost, a čak ni najjača privlačnost i zaljubljenost ne bi trebalo da vam pomute zdrav razum i nateraju da ne brinete o svojoj sigurnosti... Dovoljan je jedan nezaštićeni seksualni odnos da posledice budu izuzetno ozbiljne.