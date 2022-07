KO NE TREBA DA UZIMA LEK PROTIV MUČNINE PRED PUT: Doktorka otkriva NAJBOLJE REŠENJE i šta se desi ako ste pored prozora!

Ukoliko patite od "automobilske" ili "avionske" mučnine, postoje prirodna rešenja koja vam mogu pomoći.

Izvor: Shutterstock/Andrey_Popov

Mnogi ljudi pate od mučnine tokom putovanja, a kako bi je izbegli, većina pije lekove koji zapravo uspavljuju. Ovo stanje manifestuje se mučninom, vrtoglavicom, glavoboljom, slabošću, povraćanjem, a stručnjaci ga nazivaju kinetoza, odnosno "bolest kretanja".

Iako se ovo najčešće dešava deci, i odrasli imaju ovaj problem. Obično se definiše kao "sindrom loše adaptacije na pokret", morska bolest, automobilska ili avionska.

Doktorka Bojana Mandić je u emisiji "Magazin na Prvom" Radio Beograda 1, otkrila kako nastaje ovo stanje, koji su simptomi, ali i zašto ne treba uzimati lekove, već posegnuti za prirodnim rešenjima.

"Reč je o konfliktnim porukama koje stižu do našeg mozga, odnosno do centra za ravnotežu, koje se nalaze u našem uhu i onoga što uočavamo vidom. To se može objasniti jednostavnim primerom, kao kada se vozimo u automobilu ili autobusu i sedimo, i naš centar za ravnotežu uočava da mirujemo, ali, ako pogledamo kroz prozor naše čulo vida dobija informaciju da se krećemo. Tako dolazi do protivrečnih uvida naših čula, što može da izazove mučninu i ostale pomenute tegobe", rekla je doktorka i dodala:

"Najčešće ovaj problem imaju deca između četiri i deset godina, mada sigurno je da i odrasle osobe, barem u nekom periodu svog života, često dožive ovakve neprijatnosti pri putovanju".

Iako su simptomi kinetoze obično blagi, mogu se javiti i u vidu glavobolje, zujanja u ušima, oblivanja hladnim znojem i malaksalosti, a može doći i do ozbiljnijih tegoba, kao što su povraćanje, pad krvnog pritiska, pa čak i kolaps, odnosno može doći do toga da osoba izgubi svest, što je ipak ređa pojava.

Kako rešiti problem?

"Naravno, postoje lekovi, koji se najčešće uzimaju pola sata pre polaska na put. Oni jesu efikasni, ali su ograničenog dejstva, koje traje oko četiri sata. Ovi lekovi imaju negativne efekte, izazivaju pospanost i zabranjeni su svima koji upravljaju vozilom. Postoje i neka prirodna rešenja koja mogu da pomognu", objasnila je doktorka i dodala:

"Đumbir i nana su lekovite biljke koji mogu da ublaže ove tegobe na putovanju. Bilo šta što sadrži pepermint ublažava probleme sa mučninom", napominje dr Mandić.

Treba napomenuti i da oni koji pate od mučnina, ne treba da sede pored prozora. Osim toga, važno je uzimati dosta tečnosti, jer svaki osećaj dehidratacije podstiče mučninu. Takođe, na put ne treba krenuti sa praznim želucem, već obavezno konzumirati lagani proteinski obrok i praviti češće pauze tokom putovanja.

Ono što je takođe od vleike važnosti, napominje doktorka, jeste da se ne gleda u telefon ili tablet, što je duže moguće.