OPEKOTINE OD SUNCA "TRAJU" DUŽE NEGO ŠTO MISLITE: Dermatolog otkriva i kada morate kod ljekara!

Opekotine od sunca ljeti su veoma česte – evo koliko dugo će vas mučiti ako izgorite i kada je neophodno da odete kod ljekara.

Izvor: New Africa/Shutterstock.com

Bilo da zaboravite da namažete kremu sa zaštitnim faktorom prije sunčanja ili jednostavno provedete previše vremena pod suncem, opekotine na koži definitivno mogu da vam upropaste dan. I to ne samo dan jer, prema riječima dermatologa, opekotine od sunca traju mnogo duže nego što bismo voljeli.

"U većini slučajeva opekotina od sunca, crvenilo i bol će proći posle tri do pet dana. Ali, ako imate ozbiljnije opekotine, sa plikovima, one mogu da potraju i do deset dana", kaže dermatolog Ronda Klajn.

Bol od opekotina nastalih od sunca obično se javlja dva do šest sati nakon izloženosti suncu, a vrhunac će dostići nakon otprilike 24 sata. U slučajevima ozbiljnijih opekotina, kada se koža ljušti i pojavljuju se plikovi, oni će se pojaviti obično između šest i 24 sata nakon izlaganja suncu, ali nekad se jave i posle duže vremena.

Ljuštenje kože je dio procesa zarastanja kože nakon opekotina, a uglavnom počinje nakon tri dana. Trebalo bi da prestane kada se koža potpuno oporavi, za šta može da treba i nekoliko nedelja u slučajevima ozbiljnijih opekotina. Dermatolozi savjetuju da ne ljuštite sami kožu kada počne da se peruta jer time možete da nanesete dodatnu štetu.

Opasni simptomi opekotina

Iako ni najblaže opekotine od sunca nisu dobre za kožu – stručnjaci kažu da povećavaju rizik od raka kože – posebno su opasne one ozbiljnije. Kod blagih opekotina koža je crvena i bolna, kod umjerenih opekotina se može pojaviti i otok, a koža može biti vruća na dodir. Ozbiljnije opekotine uglavnom su ekstremno crvene, javljaju se bolni plikovi i mogu da zahtijevaju medicinsku pomoć.

Ukoliko se uz opekotine javi i groznica, obavezno se javite ljekaru. U ozbiljnijim slučajevima, pretjerana izloženost UV zracima može da dovede do dehidracije, iscrpljenosti, znakova ekstremne žeđi, bola, konfuzije, ubrzanog pulsa. Takođe, za plikove koji zahvataju veću površinu kože je potrebno potražiti savjet ljekara, kao i ukoliko primijetite znake infekcije na plikovima – gnoj, oticanje...