MAJKA TROJE DECE IZNAJMLJUJE MUŽA, ALI NE ZA ONO NA ŠTA STE POMISLILI: Naplaćuje po 40 evra, a evo šta sve radi!

Majka troje dece dosetila se sjajne stvari kako bi mogla da iznajmi svog muža i tako obezbedi dodatne prihode za porodicu!

Izvor: Fusso_pics/Shutterstock.com

Jedna snalažljiva majka, Lora Jang, inače majka troje dece, došla je na ideju da iznajmljuje svog supruga, kako bi obezbedili dodatne prihode za porodicu. Ona ga, međutim, ne iznajmljuje za ono na šta bi svi pomislili, već kao majstora za sitne kućne poslove i popravke.

Ta ideja joj je pala na pamet dok je slušala jedan podkast, pa se dosetila da bi njen suprug Džejms (41), za kojeg kaže da je veoma talentovan kada su u pitanju kućne popravke, mogao na ovaj način da zarađuje.

Lora je ispričala da je njen muž transformisao njihovu kuću praveći im krevete po meri, sam je pravio kuhinju i trpezarijski sto, a bavio se i farbanjem, dekorisanje, lepljenjem pločica...

"Dobar je u obavljanju poslova koji se tiču kuće i dvorišta, pa sam pomislila, zašto da to ne iskoristimo i počnemo da ga iznajmljujemo", kaže Lora, koja je napravila i sajt Rent my handy husband i odmah počela da dobija zahteve.

"Ljudi su veoma zainteresovani, većina njih misli da je to sjajno. Kažu da je ponekad teško doći do majstora za neke sitnije poslove jer njih to ne zanima. Džejms je sjajan za sklapanje trampolina, pravljenje polica, instaliranje raznih stvari", ističe ova žena, dodajući da su ga oduvek zanimale "kućne majstorije".

Inače, on u proseku naplaćuje 35 funti odnosno 40 evra po odlasku, mada sve zavisi od posla, a takođe nude i popust za starije od 65 godina ili ljude koji imaju neki invaliditet.