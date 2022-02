POŽALILA SE NA MUŽA I POKRENULA LAVINU: Žali se da je suprug kontroliše, a svi osuli po njoj - nerazumna si i detinjasta

Žena postavila pitanje koje se tiče ponašanja njenog muža, zatražila savet, a pokrenula neviđenu debatu!

Žena iz Velike Britanije na forumu Mumsnet otkrila je da, kada izađe sa svojim prijateljicama u grad, više voli da prespava kod neke od njih, nego da troši novac na preskupi taksi kako bi došla kući. Međutim, njenom mužu se to ne dopada.

Ona je naglasila da to nema veze sa čuvanjem dece jer ona izlazi samo kada baba i deda čuvaju decu, a naglašava i da mužu uvek unapred kaže da će prespavati kod prijateljice.

Žena je anonimno objavila ovaj svoj "problem" i pitala ostale šta misle, da li muž pokušava je kontroliše time što je protiv njenog ostanka kod prijateljica.

Mišljenja su različita, neki tvrdi da je ona "čudna i nerazumna što ostaje van kuće cele noći", a drugi je nazivaju "detinjastom" i postavljaju pitanje zašto bi želela da provede noć daleko od porodice.

U vezi sa tim da se njenom mužu ne sviđa da prespava kod drugarice, ona kaže da ne zna da li time "pokušava da je kontroliše" ili je prosto stvar toga da mu "to nije baš prijatno".

"On inače ne voli preterano da izlazi, introvertniji je od mene. Ja izlazim sa prijateljima mnogo više nego on. Neki moji prijatelji žive na 20-30 minuta vožnje taksijem, a ponekad se vraćamo baš kasno, pa mi je lakše da prespavam kod nekoga od njih. Ali, kad god to predložim, on nije baš srećan zbog toga i misli da bi trebalo da dođem kući, koliko god da je kasno. On prosto ne voli da celu noć budem van kuće, i iako mi nikad ne kaže da to ne radim, neraspoložen je celog narednog dana. Znam da mu je to teško jer je to ono što mu je radila bivša žena – govorila da je kod drugarice, a varala ga je, tako da razumem zašto je nervozan", priznala je ona, dodajući da se ona ipak razlikuje od njegove bivše i da bi volela da ima više poverenja u nju.

"Da li treba da radim ono što želim ili ipak da se vraćam kući svako veče kada izađem?", upitala je.

Njena priča pokrenula je pravu debatu, pa neki njenog supruga nazivaju nerazumnim, nju detinjastom, a ima i onih koji tvrde da suprug pokušava da je kontroliše.

Pojedinci su joj skrenuli pažnju da ni ona verovatno ne bi bila srećna da je situacija obrnuta.

"Zamisli obrnutu situaciju, da li bi tebi smetalo da on ostaje negde napolju cele noći? Da li bi razmišljala šta radi, da li te vara?", poručili su joj.

Ima i onih koji smatraju da ljudi koji su u braku ne bi trebalo da ostaju napolju cele noći u provodu, ali i onih koji je kritikuju što joj je draže da pije sa prijateljicama nego da provodi vreme sa mužem.