TAMPONI SU MI UPORNO NESTAJALI, A ONDA SAM SAZNALA ŠTA MOJ MUŽ RADI: Žena ne veruje šta se dešava, a on LJUT!

Žena kojoj su tamponi neprestano nestajali sa mesta gde su stajali, otkrila da je krivac njen muž, a evo zašto ih je uzimao!

Izvor: Albina Gavrilovic/Shutterstock.com

Žena koja je nedavno počela umesto uložaka da koristi tampone, na Redditu je ispričala kako su joj tamponi neprestano nestajali, a onda je otkrila da je krivac njen muž Rajan.

"Moj muž Rajan ih mrzi, nikada mi nije rekao zašto... Ne voli što ih koristim. Pitao me je mogu li ponovo da koristim uloške, ali jasno sam mu rekla da je to moje telo i da ja odlučujem", započela je ona svoju ispovest.

Međutim, Rajan je ipak odlučio da uzme stvari u svoje u ruke i bacio je celo pakovanje ženinih tampona, nakon čega je ona kupila druge i sakrila ih od njega.

"Nekako ih je našao i opet ih bacio. Nisam to ni shvatila dok juče nisam dobila menstruaciju i shvatila da nemam tampone. Bila sam umorna i iznervirana, vikala sam na njega nakon što mi je priznao da je bacio celu kutiju. On se svađao sa mnom i rekao mi da sam već znala kakav je njegov stav o tamponima, a ja sam ipak odlučila da ih zadržim. Poludela sam, rekla sam mu da nema nikakvo pravo to da radi i da se sabere. Gledao je u mene očiju punih suza, a onda je izašao", ispričala je anonimna žena.

Muž joj je kasnije rekao da je trebalo da uzme u obzir njegovo mišljenje i da je bila verbalno nasilna prema njemu, a zatim joj tražio da tampone koristi samo izvan kuće.

Zbunjena žena pitala je forumaše da li je ona pogrešila, ali svi su bili na njenoj strani.

"Ne bi trebalo da moraš da kriješ osnovne higijenske proizvode", "beži, sestro", glasila je većina komentara, dok joj je neko poručio i da bi "trebalo da razmisli da li želi da ostane sa nekim kome je neprijatno zbog tampona".