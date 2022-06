4 SKRIVENA DETALJA NA PORTRETU VILIJAMA I KEJT: Dobro pogledajte broš i pozadinu slike, a o cipelama SVI pričaju! (FOTO)

Ovo su skriveni detalji na portretu princa Vilijama i Kejt!

Izvor: YouTube/The Telegraph

Prvi zvanični portret princa Vilijama i Kejt Midlton izazvao je pravu buru reakcija, a sada su otkriveni detalji koji su "ubačeni" u sliku a koje mnogi nisu primetili! Nekoliko stvari je skriveno na portretu vojvode i vojvotkinje od Kembridža, a nakit i cipele koje nosi Kejt Midlton su posebno zanimljivi!

1. Haljina i nakit

Kejt na slici nosi svetlucavu haljinu boje smaragda, vrednu 2.000 dolara, s potpisom kuće "The Vampire's wife" (Vampirova žena). Kejt voli ovaj brend i nosila je baš ovu haljinu tokom obilaska Irske u martu 2020. godine.

Zatim bolje pogledajte njen broš - u pitanju je komad nakita koji se zove po tituli koju ona nosi! Broš "Vojvotkinja od Kembridža" napravljen je za princezu Ogastu koja je nosila tu titulu do 1889. godine. Izradio ga je britanski juvelir Džerard. Ovaj broš je često nosila i sama kraljica Elizabeta II, a izgleda da ga je sada prepustila Kejt.

Izvor: YouTube/The Royal Family Channel

2. Govor tela

Pogledajte i kako stoje princ Vilijam i Kejt Midlton! Obučeni su svečano, ali je umetnik Džejmi Koret hteo da ih prikaže što neformalnije. Zato je princ u opuštenom stavu dok grli svoju ženu, i nijedno od njih dvoje ne gleda pravo, već oboje gledaju blago u stranu.

"Hteo sam da bude jasno da su i opušteni i pristupačni, da prikažem balans između njihovih zaduženja i njihovog privatnog života", rekao je Koret.

3. Cipele... Keri Bredšo?!

Žene su posebno primetile koje cipele nosi Kejt Midlton! U pitanju su cipele koje Keri Bredšo nosi u više navrata tokom "Seks i grad" sage. Cipele "Manolo Blanik", konkretno model "Hangisi Green Satin 105", bile su izbor vojvotkinje za zvanični portret.

Izvor: YouTube/The Royal Family Channel

Ona je odabrala zelene, dok je ove cipele proslavila Keri Bredšo 2008. u filmu "Seks i grad". Ona nosi plavu verziju tokom prosidbe i venčanja sa Zverkom, a obula ih je i ove godine u nastavku serije "And just like that". Pogledajte scenu sa "Manolo Blanik" cipelama!

Keri i Zverka prosidba i Manolo Blanik cipele Izvor: YouTube/Fairytaleweds Movie Blog

4. Boje posebnog grada

Boja pozadine portreta je, kaže umetnik u saopštenju za javnost, omaž Kembridžajru. Korišćeni su tonovi i boje koje podsećaju na mnoge istorijski važne zgrade ili znamenitosti tog grada.