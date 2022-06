MISLILA JE DA SVI BEŽE OD NJE ZBOG TETOVAŽA, ISTINA JE JOŠ LUĐA: Žena ostala u šoku kad je čula u čemu je problem! FOTO

Jedna žena koja je mislila da je ljudi izbegavaju zbog brojnih tetovaža, ostala je u šoku kada je saznala u čemu je zapravo problem!

Izvor: TikTok/Screenshot/jenifursue

Samohrana majka Dženi primetila je da drugi roditelji u školi njene dece izbegavaju njeno društvo. Najpre je mislila da im smeta što po telu ima dosta tetovaža, a onda je otkrila još neverovatniju istinu – smetala im je njena pametna narukvica.

"Bila sam na utakmici svog sina, a dve mame koje su sedele do mene su počele da pričaju o svojim Apple pametnim satovima. Rekla sam: ’Nikada ne obraćam pažnju na to jer sam shvatila da se brojevi znatno razlikuju od onih koje mi pokazuje moj Fitbit na nozi. Sada pratim samo to jer mislim da je tačnije’. One su bile zapanjene: ’To je Fitbit?’. Rekla sam: ’Da, pa šta ste mislile da je? Ljubičast je!’", ispričala je Dženi u videu koji je objavila na TikToku.

Tek tada je, kako kaže, shvatila da su mame sve vreme od njene fitnes narukvice koji nosi na nožnom članku mislile da je u pitanju nanogica.

"Sve vreme su druge majke pričale o meni ne zbog tetovaža, već zato što su mislile da sam u kućnom pritvoru", dodala je.

Ova njena priča nasmejala je mnoge, koji su tražili da im Dženi pokaže tu "nanogicu".

Izvor: TikTok/Screenshot/jenifursue

Pokazujući ljubičasti uređaj na nožnom članku, Dženi je istakla da je poredeći podatke sa Aplle satom utvrdila da su podaci mnogo tačniji kada ga nosi na nozi, te da sat na ruci "pokazuje najmanje hiljadu koraka manje dnevno, pa čak i više ako sam veoma aktivna".