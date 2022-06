DEVOJKA SE PRETVARALA DA JE U BOLNICI, A RAZLOG ĆE VAS ŠOKIRATI: "Baš tužno, ovo je novi nivo manipulacije!" (VIDEO)

Ljudi šokirani devojkom koja se pretvarala da je u bolnici, kako bi privukla pažnju dečka koji joj se dopada!

Izvor: TikTok/Screenshot/sadiereynoldsxx

Neke devojke su spremne na svašta da bi privukle pažnju momka koji im se sviđa, ali za ovu kažu da je "novi nivo manipulacije".

Studentkinja po imenu Ela odlučila se na ekstreman korak kako bi privukla pažnju dečka koji joj se sviđa – pravila se da je u bolnici i sve to objavila na društvenim mrežama.

Kako je u u TikTok videu otkrila njena prijateljica Sadi, Ela se fotografisala u spavaćici koja liči na bolničku.

"Druge devojke misle da su psiho. Moja najbolja drugarica se pretvara da je u bolnici da bi je dečko pozvao".

Na snimku se vidi devojka koja sedi u bolničkoj spavaćici, koja pozira na stolici pored frižidera, u stanu u kojem živi.

Pogledajte 00:05 Pretvarala se da je u bolnici Izvor: TikTok/Screenshot/sadiereynoldsxx Izvor: TikTok/Screenshot/sadiereynoldsxx

"Postoji nešto ludo i postoji Ela", napisala je njena drugarica Sadi u opisu videa.

Uprkost tome što je uradila nešto zaista ekstremno da bi privukla pažnju dečka koji joj se sviđa, mnoge devojke joj na tome čestitaju.

"Kraljica, bez obzira na to šta ko kaže", "hvatam beleške", "I ja sam to uradila! Ponela sam spavaćicu iz bolnice kako bih to mogla da uradim kod kuće", pisale su devojke.

Ipak, nisu svi bili impresionirani njenom domišljatošću...

"Užasan ’crveni karton’", "ovo je novi nivo manipulacije", "ovo je tako tužno", "kakva psihotična, kontrolišuća manipulacija"...

Šta vi mislite o ovom njenom potezu?