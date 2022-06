HRANA KOJU JEDEMO SVAKI DAN DOVELA GA JE DO 142 KG! Za godinu dana smršao je 60, pogledajte nevjerovatnu transformaciju!

Muškarac iz Londona pokazao je kako izgleda nakon što je izgubio 60 kilograma!

Izvor: Motortion Films/Shutterstock.com

Nithun Puvirajasingan (25) iz Londona je od djetinjstva imao višak kilograma. Kako kaže, unosio je oko 6.000 kalorija dnevno, a u decembru 2021. odlučio je da napravi drastičnu promjenu.

Presudni momenat bila je brojka koju je prvi put dostigao, 142 kilograma. Njegov svakodnevni meni nije ništa drugačiji od onoga što jedemo svaki dan: peciva, kobasice, palačinke, gazirani sokovi...

Nithun kaže da je koristio hranu kao "bijeg od stvarnosti" i da je na istu dnevno trošio više od 30 eura.

"Potpuno sam prestao da se bavim sobom, osjećao sam se izgubljeno i okrenuo sam se hrani koja je služila kao neka vrsta utjehe. Još ne mogu da vjerujem da sam dozvolio da mi ishrana toliko izmakne kontroli. Uglavnom sam doručkovao tijesto, kobasice i obavezno nešto slatko. Zatim bih naručio pljeskavicu, piletinu i krilca. Za večeru sam jeo pirinač, svinjska rebarca, biftek i ponovo nešto slatko. Često mi je bilo muka od sve te hrane, ali sam i dalje jeo", objasnio je.

Odlučio je da u svojoj kući započne proces transformacije, pa je tako obezbijedio nekoliko sprava i sportskih rekvizita za treninge.

"Davio sam se u hrani i to je uzelo danak. Nisam izlazio s prijateljima, jer me je bilo sramota i mrzio sam sebe i svoje tijelo. Sjećam se da sam pomislio: 'Moram da promijenim način života prije nego što bude prekasno'", rekao je on.

Kako kaže, početni treninzi bili su teški. Za samo tri mjeseca smršao je 32 kilograma, te ga je to motivisalo da nastavi dalje.

"Vježbao sam četiri do pet puta nedeljno. Bio sam slab, ali nisam odustajao", objasnio je Nithun koji sada ima 82 kilograma.

"Moj život je sada toliko drugačiji i srećan sam. Ljudi misle da sam sujetan jer ne mogu da prestanem da gledam sebe, ali to je zato što sam još uvijek u potpunom šoku. Tako sam ponosan na sebe i želim da pomognem drugim gojaznim ljudima", objasnio je on i dodao da je veoma lako "upasti" u mračnu rupu depresije i koristiti hranu kao mehanizam za suočavanje.

Pogledajte kako je izgledao nekad i sad: