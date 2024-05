Bivši generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Artan Kurti kazao je sinoć u emisiji "Minula neđelja" na A plus televiziji da je smijenjen sa te funkcije bez ikakvog obrazloženja i propisa

Bivši generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Artan Kurti kazao je sinoć u emisiji "Minula neđelja" na A plus televiziji da je smijenjen sa te funkcije bez ikakvog obrazloženja i propisa, tvrdeći da su to zahtijevali šef kabineta premijera Branko Krvavac i izvršni direktor Pokreta Evropa sad (PES) Vlado Bojović.

"Lično sam ih slušao kako su u ugostiteljskom objektu u podgoričkom naselju Zabjelo komentarisali da me hitno treba smijeniti i da je to tražio i Sreten Kankaraš (ujak premijera Milojka Spajića). Sjedio sam sto do njih, nisu me prepoznali, ali sam ih čuo jasno. Retroaktivno su primjenjivali zakon o ANB-u i tada je rečeno da nemaju povjerenja više u mene i u moj rad. Za moju smjenu nije glasao nijedan ministar", tvrdi Kurti.

Podsjetio je da je podnio prijavu protiv premijera Milojka Spajića zbog zloupotrebe službenog položaja.

"Posegnuli su da izdejstvuju negativan odgovor iz ANB-a za moj rad. Kad im se nije svidio odgovor iz ANB-a, posegnuli su za mehanizmima da promijene odredbe zakona o radu te institucije", kazao je Kurti.

On tvrdi da se u ANB-u nije vršila nikakva kontrola.

"Sve kontrole bile su formalne prirode. Ima tamo i časnih službenika, koje je Dejan Peruničić (bivši direktor ANB) maltretirao. Ima sigurno više od 200 časnih i poštenih službenika. Radio sam tamo i sve znam šta se tamo dešavalo. Problem u ANB-u su pojedinci", kazao je on.

Prema njegovim riječima, na čelu kontraobavještajne službe u ANB-u nalazi se čovjek sa jako problematičnom biografijom.

"Aj čovjek koji je imao mnogo problema sa kolegama danas govori da niko od njih ne smije da priča sa mnom", tvrdi Kurti.