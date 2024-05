Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak u intervjuu za Frans pres da odbacuje ideju o primirju u ratu sa Rusijom tokom Olimpijskih igara u Parizu, za šta je izrazio želju francuski predsjednik Emanuel Makron.

„Rekao sam: Emanuele, mi u to ne vjerujemo. Hajde da zamislimo na trenutak da postoji primirje. Prije svega, ne vjerujemo (Vladimiru) Putinu. Drugo, on neće da povuče svoje trupe. Treće, reci mi Emanuele, rekao sam, ko garantuje da Rusija to neće iskoristiti da dovede svoje trupe na našu teritoriju“, rekao je Zelenski.