ČUPANJE DLAKA IZ NOSA JE OPASNO PO ŽIVOT, MOZAK STRADA! Niste ni svjesni koja im je funkcija, evo kako da ih se riješite

Uklanjanje dlačica iz nozdrva može dovesti do opasnog stanja mozga, upozoravaju ljekari.

Izvor: Instagram/makeupbysepi/Screenshot

Dlačice u nosu gotovo niko ne voli iz estetskih razloga, posebno ako štrče iz nosa. Sve više ljudi, i muškarci i žene, ih uklanja, a niko nije ni svjestan koliko to može biti opasno.

Depilacija, brijanje ili čupanje nikako nisu dobre ideje, jer ove dlačice imaju posebnu funkciju za zdravlje. Njihovim uklanjanjem postajete podložniji brojnim infekcijama.

Male dlačice u nozdrvama su od vitalnog značaja kada je u pitanju zadržavanje štetnih čestica koje udišemo kroz nos i održavanje vlage u vazduhu koji udišemo. Naravno, postoje načini da se ove dlačice održavaju urednima i bez potrebe za uklanjanjem.

Električni trimeri i specijalne makaze mogu biti najbolji način da spriječite da vam dlačice vire iz nosa, potvrđuju ljekari. Tehnika prorjeđivanja je najbolja metoda koju možete da primijenite.

U većini slučajeva ne preporučuje se depilacija voskom ili čupanje dlaka iz nosa. Čupanje pojedinačnih dlačica može dovesti do uraslih dlačica i infekcije. Depilacija voskom, posebno, može povrijediti kožu, i to duboko u nosu. Ljekari takođe upozoravaju na upotrebu kreme za uklanjanje dlaka. Kažu da su takvi depilatori mnogo jaki i da rizikujete da udahnete toksine kojima ćete "spaliti" sluzokožu u nosu.

"Imate dvije vrste dlačica u nosu: one koje filtriraju sluz i šalju je u zadnji dio grla, gdje završava u stomaku i one velike koje želite da izvučete. One sprječavaju velike čestice da dođu do zadnjeg dijela nosa. Ako počupate ove velike, klice oko folikula mogu da uđu unutra i da izazovu infekciju", rekao je dr Karan Raj i objasnio:

"Iste vene koje vode krv iz nosa susreću se sa venama koje izvode krv iz mozga. Ako klice završe tamo u mozgu, to može izazvati upalu mozga, što ponekad rezultira moždanim udarom. Postoje i druga oštećenja koja mogu nastati, poput oštećenja mozga, epilepsije i meningitisa", rekao je.