VIRUS KOJI IMA DŽASTIN IMAJU SVI KOJI SU PRELEŽALI BOGINJE! Doktor otkrio POSLEDICE - lečenje može da traje mesecima!

Doktori su objasnili koliko je opasan virus koji ima pop zvezda Džastin Biber, ali i kako da se zaštitite.

Izvor: instagram/justinbieber/K1 televizija/printscreen

Svetska poznata pop zvezda Džastin Biber (28) nedavno je na društvenoj mreži Instagram objavio potresan video u kojem objašnjava da boluje od virusa koji izaziva Remzi-Hantonov sindrom.

Na snimku se moglo videti kako mu je desna strana lica potpuno paralizovana, ne može da trepće, niti da se smeje kako treba.

Doktor neurolog Darko Nožić je u jutarnjem programu na K1 televiziji, ''Uranak'' govorio o ovoj bolesti.

''Remzi-Hantonov sindrom je jedna vrsta akutne bolesti - neoropatija facijalnog nerva. Uzrok je zoster virus sa kojim su se susreli svi oni koji su preležali ovčje boginje - varičele. Taj virus se kasnije smesti u određene strukture facijalnog živca i u nekom trenutku života on se ponovno aktivira'', objasnio je doktor.

Pored paralize jedne strane lica, ponekad su prisutni i ostali prateći simptomi, poput toga da osoba ne može lepo da nabora čelo, da zatvori oko ili usta. Kod većeg stepena oboljenja može se desiti da osoba ne oseća ukuse, a prisutno je i zujenja u ušima.

Na pitanje zašto dolazi do aktiviranja ovog virusa koji se pritajeno nalazi u nervu, neurolog Nožić objašnjava da se on ponovo ''budi'' kada dođe do slabljenja imuniteta, usled stresa, kod trudnica ili osoba koje boluju od neke vrste kancera.

Kako sprečiti da dođe do ovoga?

U emisiji je gostovao i doktor Milutin Petrović koji je govorio o značaju vakcina protiv ovčjih boginja i kako sprečiti da ne dođe do nastanka Ramzi-Hantonovog sindroma.

''Kod nas vakcina protiv ovčjih boginja, odnosno varičela nije obavezna'', istakao je doktor.

Na pitanje šta je sa onim da je poželjno da dete što ranije preleži boginje, kako kasnije ne bi došlo do većih komplikacija, doktor je rekao da je to nekada važilo, ali ne i danas.

''Vakcina bi u ovom slučaju sprečila nastanak boginja, kao i zadržavanje herpes zoster virusa u nervima'', istakao je on.

Herpes zoster jeste virusno oboljenje koje uzrokuje virus varičela zoster, isti onaj koji izaziva ovčje boginje.

''Vakcinacijom vi praktično otklanjate mogućnost za nastajanje daljih komplikacija'', istakao je doktor Petrović.

''Ova bolest se najčešće javlja kod starijih ljudi, kada imunitet oslabi'', objasnio je on i dodao da je interesantno što se ona pojavila kod mladog pevača i da je to moguća posledica velikog stresa.

Američki doktori su rekli kako bi zbog Biberovih godina, njegov oporavak mogao da potraje samo nekoliko nedelja, ali obično je potrebno do šest meseci da se pacijent vrati u pređašnje stanje. Takođe, neke od ozbiljnih posledica jeste gubitak sluha i to da se facijalni nerv uopšte ne oporavi, što znači da lice može trajno da bude ukočeno.

Kako se leči ovaj sidnrom?

''Veoma je važno rano lečenje uz pomoć dve vrste lekova, jedni su hormoni - kortikosteroidi koji deluju antiupalno i smajuju otok nerva, a drugi su antivirusni lekovi. Potrebno je piti čak po 20 tableta dnevno, na četiri sata po četiri tablete kako bi ''ubile'' virus'', rekao je za kraj doktor Petrović.

Savet doktora je da se što manje nervirate jer je stres najjači okidač herpes zostera, što važi i za ostala oboljenja.