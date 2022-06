ŠTA SE DEŠAVA AKO SVAKI DAN IMATE JUTARNJU EREKCIJU? Ljekari došli do zanimljivih rezultata - noću je sve drugačije!

Najnovije istraživanje došlo je do zanimljivih rezultata kada je riječ o redovnoj jutarnjoj erekciji.

Izvor: tommaso79/Shutterstock.com

Kažu da je jutarnja erekcija sasvim uobičajena pojava, a najnovije istraživanje otkrilo je da muškarci, kod kojih je ona redovna, znatno duže žive.

Oni kod kojih je ova pojava gotovo svakodnevna, imaju manje šanse za rizik od pojave bolesti srca ili moždanog udara. Tokom analize, stručnjaci u Belgiji pratili su skoro 1.800 muškaraca.

Svi su pitani koliko često se uzbuđuju, a momci koji su imali veoma čestu jutarnju erekciju, imali su oko 22 odsto manje šanse da umru, za razliku od onih kod kojih ova pojava nije toliko česta.

Takođe, naučnici smatraju da je uzbuđenje tokom noći znak dobre cirkulacije, kao i da smanjuje rizik od bolesti opasnih po život.

"Erektilna disfunkcija i loša jutarnja erekcija su povezani sa povećanom smrtnošću", rekao je vodeći istraživač dr Lin Antonio.

Studije pokazuju da muškarci mogu imati do pet erekcija tokom noćnog sna. Rano jutarnje uzbuđenje takođe može biti posledica porasta nivoa testosterona. Kako muškarci stare, tako su uzbuđenja tokom noći manja, a sve zbog hormonalnih promena. Nagli pad može ukazivati na zdravstvene probleme.

"Gubitak jutarnje erekcije je znak da vaše arterije ne funkcionišu kako treba. To znači da ste u značajnom riziku od srčanog ili moždanog udara u roku od tri do pet godina. Ovo se odnosi i na neoženjene muškarce, ne samo na one koji imaju partnera", rekao je dr Geg Haket.